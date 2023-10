Carte bancaire : un changement de design et la disparition de numéro imprimé en relief sur la face

La carte bancaire va changer d’apparence prochainement. Le numéro au recto de cet outil de transaction va disparaître. Un design plus attrayant et plus moderne sera disponible. La bande magnétique et la signature sont désormais obsolètes.

Carte bancaire : un changement de design

La banque Postale et Fortuneo, deux banques différentes ont opté pour le changement. Certes, ces deux institutions n’ont pas grand-chose en commun. Tout leur oppose, que ce soit en nombre de clients ou encore le nombre de réseaux.

Par ailleurs, elles ont eu la même idée. En effet, la banque de détail traditionnelle et la banque en ligne ont changé radicalement le design de leurs cartes bancaires. En effet, il n’y a plus le numéro de 16 chiffres imprimé sur la face de la carte bleue.

Selon la révélation de Meggie Dauvilliers, chef de produit cartes à La Banque Postale, le changement de logo permet de proposer des cartes design plus épuré et plus moderne. En ce qui concerne Fortuneo, Grégory Guermonprez, directeur de la banque en ligne a révélé que leur carte bancaire est en PVC recyclé.

D’autres banques suivent la tendance

Il semble que ce n’est pas seulement la Banque Postale et Fortunéo qui ont changé l’apparence des cartes bancaires. En effet, la Banque Populaire, la Caisse d’Épargne, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale leur ont piqué les cartes new-look. De même pour les banques en ligne.

Cependant, on se demande si BNP Paribas, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel de Bretagne, LCL ou la Société Générale vont suivre la tendance. Pour le moment, ces banques n’ont pas affirmé qu’elles vont également opter pour les nouvelles cartes bancaires.

Ce qui est sûr, l’idée peut les tenter puisque les grandes banques sont contraintes d’innover chaque jour en raison des fintechs. D’ailleurs, l’habitude des Français a changé depuis. Actuellement, les clients préfèrent de plus en plus la carte bancaire et délaissent le chéquier.

La fin du numéro en relief

Quelques banques ont récemment changé l’apparence de leur carte bancaire. L’idée est d’abandonner les numéros en relief. Cependant, cette décision suscite des inquiétudes chez certains clients. Ils se demandent sur leur fiabilité. Par ailleurs, il faut savoir que les nouvelles cartes offrent les mêmes fonctionnalités que les anciennes.

En effet, c’est la fin de la piste magnétique et de la signature sur les cartes. Elles laissent la place aux puces et aux paiements sans contact. D’ailleurs, il n’existe plus que quelques éléments essentiels. Notamment le nom de l’émetteur, du porteur, le logo du réseau, l’hologramme anti-contrefaçon et la puce pour la sécurité.

En outre, de nouvelles caractéristiques esthétiques apparaissent sur les cartes. Certaines possèdent des encoches pour aider les personnes malvoyantes. De surcroît, la carte dispose également d’une innovation intéressante. Il s’agit du capteur d’empreintes digitales intégré à la carte. Il permet des paiements sans code secret ni contact. Cependant, en raison du coût élevé des cartes biométriques, elles ne seront probablement pas généralisées à toutes les cartes bancaires.