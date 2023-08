Carte bancaire : meilleures astuces pour la débloquer après trois codes PIN incorrects

publicité

La carte bancaire est de nos jours d’une grande utilité. On l’utilise n’importe où et n’importe quand. Au distributeur automatique, au restaurant ou encore dans les magasins, on le sort pour faire les achats. Cependant, il arrive que par inadvertance, on tape un faux code. Sachez qu’après trois erreurs, la carte se bloque immédiatement. Que faire dans ce cas-là ?

Carte bancaire bloquée

Il y arrive parfois que l’on n’arrive pas à se souvenir du code de la carte bancaire. D’ailleurs, au moment de le taper, on fait des erreurs. En effet, après introduction de trois codes erronés, elle se bloque. D’ailleurs, il s’agit d’un réel problème, surtout si on n’a pas d’espèces.

Instinctivement, on pense tout de suite à le débloquer. Pour ce faire, il suffit de se présenter à votre agence bancaire pour faire une demande. D’ailleurs, les institutions bancaires disposent de nombreuses démarches pour venir en aide aux clients dans ce cas-là. Cependant, elle varie d’une banque à une autre. Cela peut se faire en plusieurs heures mêmes plusieurs jours. En effet, certaines banques proposent de réactiver la carte bancaire tandis que d’autres doivent le remplacer.

Conseils pour débloquer sa carte selon les banques

Après 3 codes erronés, si vous êtes un client de BNP et la carte bancaire est une Carte Visa Infinite, le mieux est de contacter le Service Infinite au 01 47 92 50 60. La CB sera remplacée gratuitement. Si la carte est avalée, l’institution pourra la restituer sous 48 h. Si la carte appartient à une autre banque, la vôtre effectuera une « réfection » avec une nouvelle carte et le même code secret. La livraison se fera en cinq jours ouvrés moyennant des frais de 15 euros chez BNP.

Chez Crédit Agricole et LCL, en cas de blocage de la carte bancaire après trois codes erronés, vous avez une quatrième chance de la débloquer. Cependant, il faut remplir certaines conditions. Vous devez être devant un distributeur de votre propre banque. C’est-à-dire LCL pour une carte LCL, Crédit Agricole pour une carte Crédit Agricole). Ensuite, il faut se rappeler du code confidentiel. Une fois les conditions remplies, insérez votre carte et entrez le bon code pour la débloquer. Si vous saisissez à nouveau un mauvais code, votre carte sera avalée par le distributeur et sera définitivement bloquée.

Si votre banque est la Caisse d’Épargne et Banque Populaire, il est nécessaire de recommander une nouvelle carte bleue en vous rendant à votre agence. N’oubliez pas de présenter une pièce d’identité et le numéro de compte.

Les astuces chez d’autres institutions bancaires

Si vous êtes un client de Banque Postale, après trois codes erronés, la carte bancaire sera bloquée ou avalée par le distributeur automatique. Dans ce cas, il faut commander une nouvelle carte en contactant votre agence. La banque facturera ce service pour 12,50 euros.

Chez Société Générale, il existe deux options. Si vous vous souvenez du code, vous pouvez débloquer votre carte en agence. Sinon, vous pouvez demander la réédition du code en appelant le 3933. Une fois le code reçu, rendez-vous en agence pour déverrouiller votre carte. Le coût de service est de 5 euros.

Pour un client de Boursorama, il est important de demander le remplacement anticipé de la carte via votre Espace Client. Cette opération coutera 10 euros.

Chez Crédit Mutuel et Crédit du Nord, le client doit expliquer sa situation à son agence. Si vous vous souvenez du code, la carte peut être débloquée. Sinon, une nouvelle carte doit être fabriquée, avec des frais associés.

Enfin, chez Hello Bank, en cas de blocage après trois codes PIN incorrect, le mieux est de contacter la Hello Team au 0143631515 pour une réfection de la carte. Un nouveau code et une nouvelle carte vous seront envoyés.