Carte bancaire : cette astuce avec ce papier permet de protéger votre argent en cas de vol ou de perte

Aujourd’hui, nous allons mettre en lumière une astuce pour nous protéger en cas de vol de la carte bancaire. Avec ce papier, il est possible d’empêcher celle qui détienne la carte de faire des retraites ou des achats.

Vol ou perte d’une carte bancaire, une source d’inquiétude

À vrai dire, toute chose a son inconvénient. La dématérialisation est une étape vers le progrès, mais n’est pas forcément avantageuse. En effet, en cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, celle qui est en possession de cette carte peut faire des achats sur internet et dans les magasins. À souligner que ces transactions ne nécessitent pas de codes. Vous vous demandez comment ? En fait, c’est grâce au paiement sans contact.

Par ailleurs, il est à souligner que les validations des achats ne se font qu’après vérification avec un système sécuricode. Cependant, le vol ou la perte d’une carte bancaire reste une source d’inquiétude.

Toutefois, sachez qu’il existe quelques mesures pour vous protéger. Premièrement, il est primordial de contacter votre banque rapidement pour bloquer la carte bancaire. Avec ce geste, le voleur ne peut faire des achats ni des retraites. Ensuite, une fois cette démarche effectuée, veuillez également consulter vos dernières opérations pour vérifier s’il n’y a pas eu des opérations frauduleuses.

Cette astuce avec ce papier permet de protéger votre argent

Cependant, afin de limiter les dégâts, il existe également une autre astuce. D’ailleurs, elle est très répandue sur TikTok et son efficacité a été prouvée. La seule chose à faire est d’écrire quelques codes à quatre chiffres sur un bout de papier. Attention, vous devez choisir par hasard sans noter votre vrai code de carte bancaire.

Ensuite, il suffit de le placer près de la carte dans votre portefeuille. Il s’agit d’un leurre pour que le voleur croie qu’il s’agit des codes de votre CB. Donc, lorsqu’il va tenter de retirer de l’argent à un distributeur automatique, les codes ne sont pas les bons. Après trois essais, la carte va se bloquer.

Dans ce sens, il ne lui sera plus possible de faire des transactions en ligne. Ce qui permet de protéger votre argent. En effet, il vous sera ensuite nécessaire de faire quelques démarches pour obtenir une nouvelle carte bancaire. Mais cela en vaut la peine non ?