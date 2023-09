Carte à débit différé : les conditions de ressources à respecter pour y avoir accès

Certaines banques en ligne ont relevé les exigences de revenus mensuels pour accéder à une carte à débit différé. En raison des risques élevés de cette offre, ils ont décidé de durcir les règles. Les détenteurs de ces cartes doivent désormais avoir des revenus plus élevés pour y avoir accès.

Carte à débit différé : les revenus exigés pour l’obtenir

Les banques veillent à ce que leurs clients soient financièrement solvables avant de leur donner une carte à débit différé. Certaines exigent que les clients gagnent un certain montant d’argent chaque mois pour pouvoir en obtenir une. Par exemple, Boursorama permettait aux clients de bénéficier du débit différé avec un revenu mensuel net de 1500 euros pour la carte Visa Ultim. Par ailleurs, il est de 6 250 euros pour la Visa Ultim Metal. Cependant, ils ont récemment augmenté ce seuil à 2400 euros net.

En effet, plusieurs banques en lignes ont décidé de relever ce seuil minimum de revenu pour bénéficier d’une carte à débit différé. Chez BforBank, la carte Visa Premier est accessible avec un revenu minimum de 1 600 euros. Par contre, la carte Visa Infinite exige 4 000 euros.

Pour accéder à la carte Gold CB Mastercard, le détendeur doit gagner 1 800 euros minimum. Puis, 4 000 euros pour la World Elite CB Mastercard. Hello bank ! exige un minimum de 1 000 euros pour la Visa Hello Prime. Ensuite, Monabanq demande à ses clients 1 800 euros pour ses cartes Visa Classic, Premier et Platinum.

Les clients optent pour le changement

Dans les banques en ligne, seules les cartes de milieu de gamme et haut de gamme offrent l’option de débit différé. En revanche, les cartes d’entrée de gamme retirent immédiatement l’argent du compte. Monabanq est une exception. Elle propose une carte Visa Classic avec débit différé. Les néobanques, telles que N26, Revolut et Ma French Bank, ne permettent pas de solde négatif, même avec des cartes haut de gamme.

Malgré leur disponibilité limitée et leurs exigences plus élevées, de plus en plus de personnes préfèrent les cartes qui maintiennent le solde en temps réel. Ces cartes présentent des avantages. En effet, elles offrent une meilleure adaptation aux budgets et une réduction des risques de refus de paiement.