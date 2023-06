Carrière longue : les nouvelles démarches pour toucher une bonne pension après la promulgation de la réforme des retraites

La réforme des retraites a apporté de nombreux changements. Avec le dispositif du départ à la retraite pour carrière longue, il est toujours possible de partir à la retraite avant 62 ans. Voici les détails.

Les impacts de la réforme des retraites

Encore et toujours la même histoire. Le bras de fer entre les Français et le gouvernement continue. Après les nombreuses tentatives pour montrer leur mécontentement face avec cette réforme de retraites, l’État compte aller jusqu’au bout. En effet, les Français sont inquiets des changements que vont suivre après la promulgation de ce projet. Le point majeur le plus contesté est le report de l’âge légal de départ à la retraite. Cependant, la carrière longue subit également des changements à la suite de cette réforme.

À l’heure actuelle, il est possible de prendre en compte les années de travail dès le début de la carrière professionnelle pour une retraite anticipée à 21 ans. Cependant, c’est principalement l’inclusion de nouveaux trimestres dans le calcul qui va contribuer à une augmentation des départs en retraite anticipée. Désormais, les périodes de congés parentaux et de congés de proche aidant seront prises en compte dans le calcul des trimestres nécessaires. Ces critères entrent en jeu pour pouvoir bénéficier d’un départ anticipé à la retraite pour carrière longue.

Il est important de noter que cette intégration des nouvelles périodes ne sera pas immédiate. En effet, sa mise en œuvre nécessitera un certain temps. La Cnav a annoncé qu’elle prendra effet en juillet. À partir de novembre, l’inclusion de ces nouvelles périodes dans le calcul sera automatique. Cependant, le cumul de plus de 4 trimestres pour les congés parentaux et les congés de proche aidant serait impossible.

Carrière longue : Démarches pour un départ à la retraite anticipée

Plus de 130 000 actifs ont déjà profité de ce mode de départ à la retraite anticipée chaque année. Cependant, de nouveaux changements entreront en vigueur en raison de la réforme des retraites. Les retraités qui souhaitent profiter d’un départ à la retraite anticipée pour carrière longue peuvent déposer leur demande auprès d’une caisse de retraite.

Toutefois, il convient de souligner que l’attestation de carrière longue ne lui sera pas délivrée. À noter qu’il s’agit d’un document qui certifie qu’un futur retraité a droit une retraite anticipée. Comme explication, la Cnav a arrêté la distribution de cette attestation en raison de l’absence d’un décret sur la carrière longue. Par contre, cela devrait reprendre en juillet. De surcroît, à partir de novembre, il sera possible de faire la demande d’attestation en ligne.

Dans ce sens, il ne reste plus que la publication du décret sur le départ à la retraite pour carrière longue pour que ces changements prennent effet.