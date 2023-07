Carrière longue : le mode de calcul des trimestres pour un départ à la retraite anticipée

publicité

La carrière longue n’échappe pas aux différents changements apportés par la réforme des retraites. Dans ce cas, si vous avez commencé à travailler tôt, comment pourrait-on calculer les trimestres pour partir à la retraite plus tôt ?

Carrière longue : quel âge a droit à une retraite anticipée

L’application de la réforme des retraites se fera le 1ᵉʳ septembre 2023. La carrière longue subit également des changements à la suite de sa mise en vigueur. Si auparavant, il faut cotiser 4 ou 5 trimestres avant la fin de l’année de vos 16 ans ou 20 ans pour pouvoir partir 2 ou 4 ans avant l’âge légal de départ. Soit à 58 ou 60 ans au lieu de 62 ans.

Cependant, avec la réforme dont l’âge légal augmente progressivement de 64 ans. De plus, au lieu de deux bornes d’âge (16 et 20 ans), quatre bornes sont désormais établies pour permettre un départ anticipé : 16, 18, 20 et 21 ans.

Pour un départ anticipé, il faudra également cotiser les trimestres requis. En effet, l’allongement de la durée de cotisation concerne également la carrière longue. Cela permet également d’avoir une retraite à taux plein. Pour les retraités nés en 1960, il faut détenir 167 trimestres avec 41 ans et 9 mois de service. Les actifs nés entre janvier 1961 à août 1961, les trimestres requis sont de 168 avec 42 ans de travail. Pour ceux qui sont nés en 1965 et plus doivent cotiser 172 trimestres assimilés durant 43 ans de travail. Précision pour les générations 1961-1963. Ils bénéficient d’une clause de sauvegarde à ceux qui répondent aux critères pour un départ anticipé.

Les trois types de trimestres

Le relevé de carrière fournit un décompte des trimestres validés. Ils représentent le nombre total de trimestres accumulés. Cependant, il ne fournit pas de décompte clair des trimestres requis pour un départ anticipé.

En effet, il existe trois types de décomptes importants. Tout d’abord, les trimestres validés. Il s’agit d’un moyen pour savoir l’âge pour partir à taux plein pour les carrières classiques. Puis, on retrouve les trimestres cotisés. Cette fois, il s’agit d’un décompte plus restrictif. Il permet l’éligibilité à un minimum contributif.

Enfin, les trimestres réputés cotisés qui sont nécessaires pour un départ anticipé pour une carrière longue. À noter que c’est un décompte intermédiaire entre les trimestres validés et les trimestres cotisés. Les trimestres réputés cotisés tiennent compte de certaines périodes limitées, comme le chômage indemnisé, le service militaire et les arrêts maladie. Les congés maternité et adoption sont pleinement comptabilisés.

Astuce pour compter les trimestres pour carrière longue

Premièrement, pour vérifier vos trimestres réputés cotisés, il suffit de consulter votre relevé de carrière sur le site LAssuranceRetraite.fr. Vous trouverez la distinction entre les « trimestres retenus » pour un départ à taux plein et le nombre de « trimestres cotisés ». Ce décompte des trimestres cotisés ne correspond pas exactement aux trimestres réputés cotisés. Ainsi, cela permet de comparer vos trimestres cotisés avec vos trimestres validés. Le chiffre serait donc une indication sur le nombre de trimestres réputés cotisés.

La deuxième astuce consiste à utiliser le simulateur Info-Retraite appelé « Mon estimation retraite ». Ce service peut offrir une indication sur l’éligibilité au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Le groupement Union Retraite assure que ce simulateur personnalisé prend en compte les nouvelles conditions du départ anticipé. Cependant, le simulateur ne peut pas calculer précisément les trimestres réputés cotisés. Il offre une estimation basée sur les informations disponibles auprès des régimes de retraite. Par contre, ce n’est pas une information définitive.