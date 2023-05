Canicule, pénurie d’eau… Ces départements ne seront pas épargnés pour cet été !

La conséquence irréversible des émissions de gaz à effet de serre, et du phénomène météorologique communément appelé El Niño, provoquera une vague de chaleur intense en France métropolitaine ainsi qu’en Corse. Canicule, pénurie d’eau… De nombreux départements ne seront pas épargnés pour cet été 2023. Décryptage.

La période 2023-2027 s’annonce comme la plus chaude de l’histoire, d’après l’ONU !

Le 17 mai dernier, l’ONU a averti l’humanité entière que les cinq prochaines années, de 2023 à 2027, seront très probablement la période la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Cette hausse des températures, comme mentionné plus haut, est le résultat de l’impact combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Niño depuis l’avènement de l’industrialisation.

« Il y a une probabilité de 98 % qu’au moins une des cinq prochaines années, et la période de cinq ans dans son ensemble, soit la plus chaude jamais enregistrée » , précise l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

L’OMM a annoncé par la suite que « le seuil de 1,5 °C sera temporairement franchi, et de plus en plus fréquemment ». « Les répercussions sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et l’environnement seront considérables », a martelé dans un communiqué officiel le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. Un bouleversement qui va impacter de nombreux d’épatements français dès l’été 2023.

Les 28 départements français les plus touchés par la sécheresse cet été !

Le mercredi 17 mai également, l’actuel ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, se référant aux dernières données en date des nappes phréatiques, de la pluviométrie et des cours d’eau, a dévoilé publiquement la liste des départements qui présentent les risques de sécheresse les plus importants.

Jusqu’au 16 mai 2023, le ministère a relevé 28 départements qui présentent un risque de sécheresse très élevé cet été. Parmi ceux-ci se trouvent les régions du pourtour méditerranéen, celles du sud-est et de Paris.

Pénurie d’eau !

Par ailleurs, dans sa dernière évaluation datée du 1er mai 2023, l’État met en garde tous les Français contre la possibilité d’une pénurie d’eau encore plus sévère que celle observée en 2022. Cette alerte doit être prise au sérieux, car elle repose sur les données fournies par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

« A partir de mai, les niveaux [des nappes] devraient rester en baisse jusqu’à l’automne. Les épisodes de recharge devraient rester ponctuels et peu intenses, sauf événements pluviométriques exceptionnels« .