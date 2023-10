Calendriers scolaires : les dates erronées engendrent la colère des parents

Selon les remarques d’un lecteur de La Voix du Nord, les vacances inscrites sur certains calendriers scolaires semblent fausses. En effet, la rentrée scolaire s’est effectuée dès le lundi 4 septembre 2023 et les vacances les plus proches sont celles de la Toussaint. Pour les autres vacances comme celles de Noël, certains parents planifient de sortir en famille. Toutefois, il subsiste quelques modifications sur le calendrier scolaire. En raison de ces erreurs, les problèmes risquent d’être bouleversés.

Modification des calendriers scolaires

Après deux bons mois de repos, plus de 12 millions d’élèves ont repris leurs cartables pour revenir à l’école. À partir du lundi 4 septembre, il leur faudra compter sept semaines de plus pour pouvoir profiter de nouvelles vacances. En effet, pour les vacances de la Toussaint la date est identique pour tous les lycéens, les collégiens, les écoliers et quelques fois l’université.

Les vacances de Toussaint ont commencé dès le samedi 21 octobre. Puis, les cours ne débuteront que le lundi 6 novembre 2023. Les enfants attendent avec impatience que cette date arrive, car Halloween tombe en fin du mois d’octobre. Il est de même pour les vacances de Noël. Cependant, il y a quelques modifications concernant le calendrier scolaire.

Beaucoup de parents d’élèves pensent que les vacances de Noël débuteront le 15 décembre 2023. Mais, attention, c’est faux. Effectivement, elles ne débuteront qu’à partir du samedi 23 décembre 2023 et finiront le dimanche 7 janvier 2024. Donc il faut surtout faire attention à ces dates. Ces derniers nous informent que certains calendriers scolaires sont induits d’erreurs.

Un changement à la dernière minute

En effet, le ministère de l’Éducation a transmis tardivement les dates officielles des vacances scolaires de 2023-2024. Par conséquent, les éditeurs des calendriers scolaires se sont trompés sur les dates de vacances. Entre autres, l’édition des calendriers habituels de janvier jusqu’en décembre se fait entre le mois d’octobre et décembre. Les vacances de printemps, d’hiver et d’ autres ponts sont informés aux éditeurs.

Malgré cela, la confirmation des dates officielles de vacances de la Toussaint ainsi que de Noël sont parfois oubliées. Si c’est le cas, les éditeurs se basent sur la date des calendriers précédents pour leurs nouvelles publications. D’ailleurs, les vacances de Noël de l’année dernière ont débuté le 17 décembre 2022 jusqu’au 3 janvier. Ce qui a conduit à l’erreur. En somme, il faut noter que les vacances scolaires pour l’année 2023 ne commenceront que le 23 décembre 2023 et finiront le 7 janvier 2024.