Calendrier scolaire 2023 – 2024 : les écoliers dans cette zone scolaire pénalisés

Le calendrier scolaire 2023 – 2024 ne fait pas l’unanimité. Les élèves de cette zone pourraient se confronter à une très mauvaise nouvelle. La prochaine rentrée sera donc compliquée pour ces écoliers. On vous fait le point.

Calendrier scolaire 2023 – 2024 : de nombreux changements prévus

Même au début des vacances scolaires, l’Éducation nationale ne perd pas de temps et planifie déjà la nouvelle rentrée 2023-2024. Ainsi, ils sont en pleine réunion pour établir les calendriers scolaires. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura de changements.

Les nouvelles mesures du gouvernement se concentrent sur le collège. Spécialement pour la classe de sixième. En effet, il paraît que les élèves ne disposent pas de même niveau. Certains ont du mal à lire et écrire de manière fluide. Dans ce sens, les élèves de sixième vont avoir des heures de soutien. Ensuite, il y aura des cours de technologie ou des heures de soutien.

Cependant, cette décision gouvernementale ne fait pas l’unanimité. Certains parents et enseignants en sont contre.

Les vacances scolaires bouleversées

Dans une publication sur son site officiel, l’Éducation nationale a fait part que le gouvernement prévoit de supprimer une heure de technologie par semaine. Ainsi, le programme de cette matière va également évoluer en fonction. On peut lire sur le site que les cours concernent « l’autonomie numérique, du code informatique ou des notions de robotiques ».

Les vacances estivales vont commencer le 8 juillet 2023. Cependant, les parents sont déjà préoccupés par la prochaine rentrée scolaire. Cette année, la rentrée sera le 4 septembre et les vacances de la Toussaint se tiendront du 21 octobre. Les vacances de Noël débuteront le 23 décembre. Par ailleurs, la zone B bénéficie d’un départ plus tardif par rapport aux autres zones.

Les vacances de février et de Pâques commenceront le 24 février 2024. Par contre, le calendrier scolaire a été réorganisé pour équilibrer les semaines de cours en conséquence. Dans ce sens, les écoliers de la zone B auront sept semaines de classe entre les vacances de Noël et celles de février. Par la suite, ils devront attendre six semaines avant de partir en vacances de printemps.

Les écoliers dans la zone B pénalisés

Le calendrier scolaire de la zone B pour l’année 2024 présente des particularités. En effet, outre les vacances de la Toussaint, les vacances de février et de Pâques sont également concernées.

En effet, certains jours fériés prévus en 2023 et en 2024 ne profiteront pas aux élèves de la zone B. Par exemple, le 1ᵉʳ novembre tombera pendant les vacances de la Toussaint. Le 11 novembre sera un samedi ou encore le 1ᵉʳ mai sera pendant les vacances scolaires de la zone B. Ensuite, le 8 mai sera un mercredi. De plus, le pont de l’Ascension, qui se déroule les 9 et 10 mai tombera également pendant les périodes de vacances scolaires de la zone B.