Calendrier scolaire 2023-2024 : les dates des vacances de Noël suscitent une vive inquiétude chez les parents !

La date prévue par le ministère de l’Éducation nationale pour le début des vacances de Noël dans le calendrier scolaire 2023-2024 a suscité des préoccupations légitimes parmi de nombreux parents. Ces derniers sont très inquiets quant à la perturbation potentielle de leurs programmes et engagements familiaux pendant cette période cruciale de l’année. Explications.

Calendrier complet des vacances scolaires 2023 – 2024 !

Rentrée scolaire, vacances de la Toussaint et de Noël !

La rentrée des enseignants aura lieu le vendredi 1er septembre 2023. Pour les élèves, elle ne commencera qu’à partir du lundi 4 septembre 2023. Les vacances de la Toussaint débuteront le samedi 21 octobre 2023 après les cours.

Les élèves retourneront en classe le lundi 6 novembre 2023. Contrairement aux années précédentes, les vacances de Noël ne débuteront que le samedi 23 décembre 2023. La reprise des cours est fixée au lundi 8 janvier 2024.

Les vacances d’hiver 2024 !

Pour la période des vacances d’hiver, elle varie, comme chaque année, selon les différentes zones. Dans la Zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers), les cours prendront fin le samedi 17 février 2024, et la reprise des cours aura lieu le lundi 4 mars 2024.

Pour la Zone B (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg) , les vacances débuteront le samedi 24 février 2024 après les cours, et les cours reprendront le lundi 11 mars 2024.

Quant à la Zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles), les vacances d’hiver débuteront le samedi 10 février 2023 après les cours, et les cours recommenceront le lundi 26 février 2024.

Les vacances de printemps 2024 !

Les vacances de printemps pour la Zone A débuteront le samedi 13 avril 2024 après les cours, avec une reprise des cours le lundi 29 avril 2024.

Pour la Zone B, les vacances de printemps débuteront le samedi 20 avril 2024 après les cours, et les cours reprendront le lundi 6 mai 2024.

Pour la Zone C, les vacances de printemps commenceront le samedi 6 avril 2024 après les cours, et les cours reprendront le mardi 22 avril 2024.

Les vacances d’été 2024 !

Les vacances d’été débuteront officiellement dans le calendrier scolaire le samedi 6 juillet 2024 après les cours. Les élèves qui n’ont pas cours le samedi partiront le vendredi après les cours.

Par contre, tous les enseignants impliqués dans les opérations liées aux examens officiels seront en service jusqu’à la date de clôture de ces épreuves.

Celle-ci est fixée par la note de service établissant le calendrier de la session. Tous les élèves seront en congé annuel le vendredi 10 mai 2024 et le samedi 11 mai 2024.

La grande majorité des familles se réfère indéniablement au calendrier scolaire pour planifier toutes leurs activités prioritaires de l’année. C’est pourquoi il est publié plusieurs mois avant la rentrée officielle.

Les parents soulignent que la proximité de la date de début des vacances de Noël (fixée au 23 décembre 2023) avec d’autres événements importants, tels que les célébrations familiales du 25 décembre, les déplacements ou les réservations de vacances, rendra difficile l’organisation de leurs activités.

Cette situation risque de créer des conflits d’emploi du temps et de causer des désagréments logistiques pour de nombreuses familles. De plus, il est très probable que les trains soient bondés le soir du vendredi 22 décembre et pendant toute la journée du samedi 23 décembre, sans parler des embouteillages.