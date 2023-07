Cafés vendus en supermarchés, analyse des références par 60 millions de consommateurs

Le magazine « 60 millions de consommateurs » a récemment effectué une étude approfondie sur les cafés vendus en supermarchés, analysant plus de 50 références différentes. Pour les amateurs de café, les résultats de cette enquête sont essentiels. En effet, ils mettent en garder sur les potentiels dangers de cette boisson.

Cafés vendus en supermarché, présence de substances nocives dans les capsules et dosettes

Les analyses effectuées par « 60 millions de consommateurs » révèlent que certains cafés en capsules et dosettes contiennent des substances potentiellement nocives pour la santé. Or, ces composés indésirables, tels que l’acrylamide et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, se libèrent pendant la torréfaction des grains. Cependant, il est important de noter que le procédé de torréfaction permet de neutraliser les résidus de pesticides, ce qui est plutôt rassurant pour les consommateurs.

Parmi les marques testées, « Carte Noire », « L’or » et « Planteur des Tropiques » présentent les plus grandes quantités d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pourtant, ces substances peuvent s’avérer potentiellement cancérigènes malgré le seuil de sécurité réglementaire imposé. De plus, certains cafés en capsules ont présenté des corps étrangers, notamment des insectes. Les principales concernées par ce fait les marques « Bellarom » de Lidl et « Alter Eco » de Carrefour.

Le rôle des consommateurs dans le choix du café, moulus et en grains plus sains

Pour les amateurs de café sous forme de mouture ou de grains, de meilleures options sont disponibles. D’ailleurs, les tests effectués montrent que ce type de café présente généralement des compositions plus saines. Cependant, il est important de noter que certaines marques de café en grains contiennent également des quantités élevées d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Parmi les cafés les plus à risques, il y a la marque Grand’Mère qui présente des taux élevés d’huiles et d’autres matières grasses potentiellement nocives.

Face à ces résultats d’analyse, les consommateurs jouent un rôle crucial dans la sélection du café. En faisant des choix éclairés, les consommateurs peuvent influencer le marché. En ce sens, ils peuvent inciter les fabricants à améliorer la qualité de leurs produits. Enfin, les résultats de cette enquête incitent également les autorités réglementaires à envisager l’établissement de seuils de sécurité.