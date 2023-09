CAF : zoom sur les nouvelles aides, les hausses et les avantages des aides sociales

En matière d’aides sociales, la CAF est l’organisme qui nous vient en tête en premier. Cette institution permet de soutenir des millions de Français tous les mois. Et ce depuis plusieurs années. Ainsi, pour savoir un peu plus sur la Caisse d’Allocation Familiale, nous allons faire un point sur les avantages des allocations familiales qu’elle offre.

Présentation de la CAF

Tous les mois, cet organisme soutient les Français en situation de précarité avec ses multitudes d’aides. Tout le monde a droit à un coup de pouce de la CAF. D’ailleurs, il s’agit d’une bouffée d’air pour les bénéficiaires qui sont dans le besoin.

Cependant, ces aides ont des contreparties. Afin de jouir de ces aides sociales, les allocataires doivent déclarer leurs revenus tous les trois mois. En effet, tout changement doit être déclaré à la CAF que ce soit la situation familiale ou travail. Pour le faire, il suffit de visiter le site en ligne de l’organisme ou via l’application. Puis, il faut se rendre sur la rubrique Mes paiements et mes droits. Ensuite, Mes ressources et enfin Déclarer.

De surcroît, l’organisme a facilité d’accès aux aides sociales en allégeant les procédures. Par conséquent, les démarches administratives sont moins compliquées qu’auparavant. Ce n’est pas tout, pour savoir votre éligibilité, la CAF a mis à votre disposition un simulateur en ligne. C’est simple, l’allocataire doit se rendre sur le site de l’organisme et suivre les procédures.

Une revalorisation des aides de la CAF

L’accès aux aides sociales de la CAF a été facilité. De plus, depuis juillet dernier, une nouvelle mention sur la fiche de paie permet de faciliter le calcul des prestations de la CAF. Il s’agit du montant social net. Il permet de savoir le montant exact à déclarer tous les trois mois.

Avec cette mention, il n’est plus nécessaire de faire des calculs pour toucher les allocations. Par ailleurs, ce n’est pas la seule nouveauté de ces derniers temps. Les allocataires ont également eu droit à une revalorisation des aides sociales. C’est une grande nouvelle pour les bénéficiaires qui font face à une inflation galopante depuis quelques mois. Ainsi, le Revenu de Solidarité Active, l’Allocation aux adultes handicapés et les allocations familiales ont augmenté.

Sachez également que les aides sociales varient en fonction de la composition du foyer et la situation familiale du demandeur. À titre d’exemple, les prestations mensuelles de la CAF sont de 298 euros pour une personne seule. Par ailleurs, pour un couple avec un enfant, l’aide est de 406 euros.