CAF: versement prochain de 607 euros en juin 2023, la date limite pour demander cette aide

Versement prochain de 607 euros par la CAF en juin 2023, voici la date limite à ne pas oublier pour demander cette aide.

Grâce à la revalorisation qui a eu lieu le 1er avril 2023, plusieurs prestations sociales ont connu une hausse de leur montant. C’est le cas de cette aide dont le montant forfaitaire s’élève désormais à 607 euros.

Il s’agit du RSA. « Le revenu de solidarité active est destiné aux personnes de plus de 25 ans dont les ressources sont faibles », explique d’emblée le site internet de la CAF.

Pour votre information, le montant de cette aide sociale peut varier d’un allocataire à l’autre.

En effet, le montant du RSA auquel vous êtes éligible dépend à la fois de vos ressources personnelles et de la composition de votre foyer, ainsi que d’autres prestations auxquelles vous pourriez avoir droit.

Ne tardez surtout pas si vous souhaitez bénéficier du RSA ou de toute autre aide versée par l’organisme.

Que vous soyez déjà allocataire ou nouvellement éligible, vous êtes dans l’obligation de remplir votre déclaration trimestrielle avant la date du 25 mai. Le prochain versement se fera le 5 juin prochain.

Une petite révolution est en cours, car bientôt, « vous ne recevrez plus d’imprimés papier de déclaration trimestrielle de ressources (DTR) pour la prime d’activité, le Revenu de Solidarité Active (RSA) ou l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), sauf situations le nécessitant », comme l’indique le site Internet de la Caf.

Jean-Christophe Combe détaille le chantier de la solidarité à la source.

Face au problème de non-recours aux nombreuses aides sociales, le projet de solidarité à la source sera expérimenté dans plusieurs départements français, près d’une vingtaine en tout.

Ce dispositif concerne le RSA, la prime d’activité ainsi que les aides au logement, qui sont versés chaque année à 18 millions de Français, pour un montant moyen de 40 milliards d’euros.

« Nous souhaitons créer pour les prestations sociales le même dispositif que pour la déclaration d’impôts pré-remplie. Aujourd’hui, notre système de solidarité est complexe, difficile d’accès, et son efficacité est souvent remise en cause. Ce projet doit ramener de la confiance et lutter contre une injustice profonde : une partie des personnes qui devraient avoir droit à certaines aides n’y ont pas accès », détaille le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe auprès de tf1info avant de souligner que « 34% des bénéficiaires potentiels du RSA n’y ont pas recours ».