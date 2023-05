CAF : une nouvelle mesure vient de tomber pour les parents d’enfants fumeurs !

Avis à tous les parents dont les enfants sont fumeurs ! La Caisse d’allocations familiales va prendre une mesure radicale vous concernant. Le point à travers cet article !

Les parents dont les enfants mineurs fument risquent bientôt de ne plus accéder aux aides sociales délivrées par la caisse d’allocations familiales. Gros plan sur ce projet de loi inédit en cours d’étude au sein du Parlement.

De plus en plus de mineurs accro au cannabis

C’est la proposition de loi avancée par la députée LR des Alpes-Maritimes, Christelle d’Intorni. Au micro de BFMTV, elle a fait part de son intention de suspendre les aides familiales à destination des parents d’enfants fumeurs. Une initiative qui a pour but de limiter un fléau qui ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur dans la société française : l’addiction au cannabis.

Par conséquent, la députée souhaite viser les acheteurs de cette drogue en annulant l’accès aux alocations familiales par les parents des mineurs souffrant d’accoutumance. Le projet sera cependant axé sur les mineurs récidivistes. De cette manière, la principale intéressée espère lutter activement contre ce fléau détruisant de plus en plus de jeunes dans l’Hexagone.

Une proposition de Christelle d’Intorni

Au micro de BFMTV, Christelle d’Intorni explique : “Je me suis entretenu avec des habitants qui ont fait part de témoignages poignants sur les conséquences désastreuses liées au commerce de cannabis”. Dans sa prise de parole, l’élue prend l’exemple d’une étudiante qui renonce catégoriquement de se rendre à l’école par crainte des dealers du coin. La députée affirme que la meilleure solution se trouve du côté des consommateurs et non des commerçants. D’où sa proposition de loi.

“J’espère réussir à persuader les consommateurs à en finir avec la consommation de cette drogue. Rappelons que ce genre de commerce est illégal”, précise-t-elle. Les dealers courent aujourd’hui une amende de 3 500 euros et peuvent écoper d’une peine d’emprisonnement d’1 an s’ils se font attraper.