CAF : le montant des aides que vous pourrez toucher pour partir en vacances cet été, conditions pour en bénéficier

Si l’inflation met à mal votre pouvoir d’achat, cela ne devrait pas vous empêcher de profiter des vacances estivales.

Saviez-vous que la CAF propose une gamme complète d’aides pour vous aider à partir en vacances en fonction de votre situation ? Il serait dommage de laisser passer cette opportunité alors que vous en rêviez !

Grâce au dispositif AVF (l’Aide aux vacances des familles), la CAF offre aux ménages modestes, la possibilité de partir en voyage dans la destination de votre choix parmi les 3.600 centres agréés par l’État.

Conditions pour toucher l’AVF en 2023

Attention toutefois, les modalités financières de cette allocation peuvent varier d’une Caf à une autre. De plus, cette aide est soumise sous conditions de ressources.

Comme expliqué par nos confrères du magazine Capital, il n’y a aucune démarche à entreprendre pour bénéficier de l’Aide aux vacances des familles.

Si donc vous êtes éligible au dispositif, vous aurez dû recevoir cette fin mars un courrier – postal ou électronique – de votre Caisse d’allocation familiale vous avertissant de la bonne nouvelle.

“Ce courrier, précise le site de l’administration, indique la nature de vos droits pour votre famille : durée du séjour, pourcentage de l’aide, montant maximum…”. Tout est là, vous n’avez qu’à saisir l’occasion !

Pour bénéficier de l’AVF en 2023, vous devez avant tout être allocataire de la Caf depuis octobre 2022.

Ensuite, il est nécessaire d’avoir au moins un enfant de moins de 18 ans à charge, c’est-à-dire né entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2022.

Et pour terminer, votre quotient familial doit être inférieur à 700 euros.

“Le quotient familial, précise le site de la CAF, est calculé en fonction des revenus déclarés par la famille, des allocations perçues, aides au logement comprises, et de la composition de la famille”.

Certaines variations peuvent exister selon les spécificités de chaque CAF, mais en général, ces trois conditions doivent être remplies.

“Pendant le séjour, la présence d’au moins un adulte et un enfant ayant droit est obligatoire”, Souligne l’administration.

Ce montant maximal qu’il est possible de toucher…

La durée des séjours des bénéficiaires de l’AVF varie souvent entre 5 et 14 nuitées mais il est possible de « réserver plusieurs séjours durant l’année, sans toutefois dépasser le nombre maximum de nuitées possibles selon l’aide accordée », explique Capital.

L’AVF prend généralement en charge entre 50% et 75% du coût total du séjour. À la Caf de Paris, le montant maximum de l’AVF peut atteindre 1 100 euros par séjour pour les familles avec 3 enfants et plus.

En Haute-Loire, par exemple, le montant maximum de l’aide est seulement à 600 euros pour une famille avec un quotient familial compris entre 301 et 600 euros.