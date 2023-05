CAF : date limite et conditions pour bénéficier cette prime de 308 €

publicité

Le Gouvernement a mis en place une aide spéciale dans le but de protéger le pouvoir d’achat des individus à revenus modestes. Voici la date limite ainsi que les conditions requises pour bénéficier de cette prime de 308 € versée par la CAF.

Ces aides de la CAF ne peuvent pas être cumulées…

publicité

Pour rappel, la Caisse d’allocations familiales (CAF) propose plusieurs types d’aides, mais la plupart d’entre elles ne sont pas cumulables. On peut citer, parmi celles-ci, l’Aide personnalisée au logement (APL), l’Allocation de logement social (ALS) et l’Allocation de logement familial (ALF).

En effet, l’APL est destinée aux propriétaires et locataires de logements, tandis que l’ALF est réservée aux personnes mariées avec enfants. Enfin, l’ALS s’adresse à tous les autres ménages qui ne sont pas éligibles aux allocations précédemment mentionnées.

Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à ces aides, vous pouvez utiliser le simulateur en ligne proposé par la CAF. Cet outil est très simple à utiliser. En remplissant tous les critères requis par cet organisme gouvernemental, le montant de l’allocation sera automatiquement versé sur votre compte bancaire.

publicité

Pour bénéficier de cette prime de 308 €, vous devez également remplir certaines conditions. L’un des critères principaux exigés par la CAF est que le demandeur réside de manière permanente en France ou au minimum huit mois sur douze et possède également la nationalité française.

Ce n’est pas tout. Il doit également avoir un droit de séjour valide et ne pas être assujetti à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière). De plus, comme les autres aides mentionnées précédemment, il n’est pas possible de cumuler cette prime avec certaines autres aides.

publicité

Le montant maximal de cette aide est fixé à 308,50 euros. C’est une somme appréciable, surtout en cette période d’inflation. Pour vérifier rapidement et simplement votre éligibilité, rendez-vous directement sur le site officiel de la CAF avant le 5 juin prochain.