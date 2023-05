CAF: cette erreur à ne surtout pas commettre lors de la déclaration de revenus, la sanction est sévère !

En France, les personnes qui touchent les prestations sociales de la CAF sont tenues d’inclure certaines primes lors de la déclaration des revenus. Quelles sont-elles ? Le point à travers cet article !

Les aides de la CAF à déclarer lors de la déclaration de revenus

Voilà maintenant plusieurs années que la caisse d’allocations familiales octroie des aides à destination des familles vivant dans la précarité. Parmi elles figurent les aides familiales dédiées aux tribus avec deux enfants mineurs à charge. La valeur dépend de la taille du foyer et du niveau de revenus. Il en va de même pour les diverses aides aux logements à l’instar de l’APL (aide personnalisée au logement), de l’ALF (allocation de logement familiale) ou encore l’ALS (allocation de logement social).

Ces coups de pouce financiers sont destinés aux personnes qui peinent à trouver un endroit où dormir et ceux qui rencontrent des difficultés à régler le loyer, faute d’argent. Par ailleurs, le CMG (complément de libre choix de mode de garde) est un dispositif profitant aux familles sollicitant les interventions d’une assistante maternelle ou d’une crèche pour s’occuper de leurs enfants. La valeur varie suivant le niveau de revenu et l’âge de l’enfant concerné.

L’enjeu des informations mises à jour

Pour confirmer l’éligibilité à une aide spécifique, la CAF utilise les informations en adéquation avec les organismes publics. Comme l’erreur est humaine, des anomalies peuvent survenir à tout moment. Pour les éviter, il convient néanmoins de vérifier que les données fournies sont à jour. N’hésitez pas à alerter l’organisme en cas de modification, de changement d’adresse ou de changement d’emploi par exemple.

Ce genre d’oubli peut en effet donné lieu à un remboursement de la somme versée, pouvant atteindre les 2 000 euros, en fonction des cas. Notons que la déclaration des aides de la CAF doit se faire chaque trimestre en vue de suivre le progrès des allocataires et d’ajuster la somme versée en conséquence. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel de la CAF et jeter un coup d’oeil à votre profil.