CAF : allez-vous toucher cette aide pouvant aller jusqu’à 595 euros qui sera versée ce 5 juin ?

Le 5 juin prochain, la CAF va délivrer une nouvelle aide sociale dont la valeur peut atteindre 595 euros. Mais qui sont les principaux concernés ?

Chaque mois, la caisse d’allocations familiales remet plusieurs variétés d’aides à destination des familles les plus modestes. Parmi elle figure cette prestation sociale qui peut aller jusqu’à 595 euros. Gros plan sur les conditions d’éligibilité…

CAF : versement de la prime d’activité ce 5 juin 2023

Voilà maintenant plusieurs années que la Caisse d’allocations familiales sert de préciaux soutien pour les familles qui vivent dans la précarité. Son rôle est d’autant plus capital en cette période de l’année marquée par la forte inflation. Chaque mois, l’organisme octroie divers minimas sociaux à l’instar du RSA (revenu de solidarité active), de la prime d’activité ou encore des aides au logement.

Le 5 juin prochain, certains allocataires verront une somme pouvant atteindre 595 euros atterrir dans leur compte en banque. Pourtant, il arrive que les bénéficiaires ne réclament pas leurs droits, c’est ce qu’on appelle le “non-recours”. Avec la revalorisation, la valeur de la prime d’activité est passée de 586 euros à 595 euros. Il s’agit d’un complément de revenu non négligeable pour les employés qui touchent des revenus modestes.

Les conditions d’accès

L’accès à la prime d’activité dépend de l’âge de l’employé et de son niveau de revenus. Aussi, il faut être âgé de plus de 18 ans et habiter en France pour pouvoir profiter de cette aide. Dans le cas des apprentis et des étudiants, le niveau de revenus ne doit pas excéder 1070 euros par mois. Si vous répondez à ces critères, vous pouvez accéder à la prime d’activité de la CAF.

Il faut cependant retenir qu’en cas de diminution du salaire, la prime d’activité fera l’objet d’une hausse. Inversement, une augmentation des recettes fait diminuer la valeur de la prime. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité, n’hésitez pas à utiliser le simulateur en ligne disponible sur le site officiel de la CAF !