CAF : 85% des Français éligibles ne réclament pas cette aide mésestimée !

Des milliards d’euros d’aides sociales ne sont pas distribués ! Ce phénomène, connu sous le nom de « non-recours« , est véritablement « désolant ».

Les pouvoirs publics s’emploient activement à résoudre ce problème, notamment grâce à l’expérimentation de la solidarité à la source, mise en place cette année dans près d’une vingtaine de départements français.

Vu le nombre de ménages qui ont en grandement besoin, c’est du beau « gâchis » ! L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est l’une des allocations les moins connues et répandues. Le MediaPresse vous en dit plus à ce sujet.

Qu’est-ce que l’AEEH ? Qui peut en bénéficier ?

Selon une étude du site MesAllocs, 85% des Français éligibles à l’AEEH n’en font pas la demande, ce qui représente plus de 300 000 parents d’enfants en situation de handicap.

Par conséquent, plusieurs centaines de millions d’euros prévus pour ces bénéficiaires potentiels ne sont pas versées.

L’allocation éducation enfant handicapé est une aide financière destinée aux parents qui ont la charge d’un enfant en situation de handicap.

Son objectif est de compenser les dépenses liées au handicap et de favoriser l’autonomie de l’enfant.

Le montant de base de cette allocation est de 142,70€ par mois, mais il peut être complété par des prestations supplémentaires en fonction de la situation de chaque bénéficiaire.

Pour pouvoir prétendre à l’AEEH, l’enfant doit avoir moins de 20 ans et présenter un taux d’incapacité d’au moins 80% (ou entre 50% et 80% s’il fréquente un établissement spécialisé ou nécessite des soins particuliers).

Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez consulter le site de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Pour bénéficier de cette allocation, il est nécessaire de remplir un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de fournir un certificat médical.

Ensuite, il faudra attendre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Le délai d’instruction peut varier selon les départements. Malgré cette attente, il est conseillé de faire la demande, car vous pourriez recevoir plus de 1 500 euros d’aides par an. Le jeu en vaut grandement la chandelle, non ?