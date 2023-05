Brigitte Bardot malade : elle refuse fermement de passer sur la table d’opération ! 

Alors que Brigitte Bardot souffre de quelques problèmes de santé la contraignant de rester à l’hôpital, la célébrité refuse fermement de passer sur la table d’opération. Et pour cause…

A 88 ans, Brigitte Bardot n’est pas au meilleure de sa forme. Malgré ces ennuis de santé, la vedette du cinéma français n’a jamais voulu qu’on l’opère. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, on apprend un peu plus sur les raisons de ce refus catégorique.

De quoi Brigitte Bardot souffre-t-elle ?

Voilà maintenant plusieurs jours que Brigitte Bardot est dans un état préoccupant. Selon nos confrères de France Dimanche, la comédienne a récemment été admise aux urgences à la suite de difficultés respiratoires. Après avoir séjourné durant plusieurs jours en “soins intensifs”, les médecins lui ont prescrit près de 3 semaines de convalescence.

A ce propos, la publication rapporte : “Brigitte Bardot vit un quotidien infernal à cause d’anomalies respiratoires aigues et d’insuffisance d’oxygénation sanguine…A cela s’ajoutent des problèmes cognitifs qui l’empêchent de s’exprimer et d’écrire convenablement”. Des révélations qui ont bien évidemment suscité l’inquiétude auprès des fans de la star. A titre de rappel, cette-dernière est très investie dans la protection des animaux.

Une phobie des anesthésies

Cette semaine dans TPMP, Fabien Lecoeuvre a donné des nouvelles de Brigitte Bardot. “C’est une vedette internationale. Le fait de savoir qu’elle a déjà 89 ans et qu’elle a du mal à respirer suscite de vives inquiétudes tellement on l’apprécie beaucoup”. Et le chroniqueur d’ajouter : “Elle a fui l’hôpital car elle a une sacré personnalité”.

Toujours selon la même source, l’actrice a une phobie des anesthésies. Raison pour laquelle elle a toujours refusé de se faire opérée. Des révélations qui ont été confirmées par le journaliste Yves Bigot qui a déjà écrit un ouvrage consacré à la star. Selon lui, cette peur est due au fait que la mère de Brigitte était décédée sous anesthésie, tout comme son meilleur ami, Jean-Luc Lagardère.