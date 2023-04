Bouygues et Orange en détresse : un opérateur plus performant fait son entrée sur le marché !

Décidément, la concurrence ne cesse de s’amplifier sur le marché de la téléphonie mobile en France. Un nouveau concurrent vient de faire son entrée, au grand dam d’Orange et Bouygues.

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent changer d’opérateur en ces temps de crise ! Dans le cadre se son lancement sur le marché, Prixtel a décidé de lancer une offre ultra-alléchante baptisée Oxygène. Cette-dernière devrait séduire les consommateurs en raison de sa grande flexiblité.

Pourquoi craquer pour l’offre “Oxygène” de Prixtel ?

Cette offre permet aux utilisateurs de bénéficier de 20 à 60 Go de connexion avec des appels et SMS illimités.Le tout pour la modique somme de 6,99 euros. Un prix qui défie tous les autres forfaits aujourd’hui accessibles sur le marché. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent ajuster l’utilisation de l’offre et réaliser de belles économies grâce à un meilleur suivi de la consommation mensuelle.

Mais ce n’est pas tout ! Les consommateurs qui optent pour ce forfait n’ont aucun engagement à signer avec l’opérateur. Autrement dit, les clients peuvent annuler le contrat à tout moment sans avoir à débourser la moindre centime. Notons que Prixtel a pris la décision de limiter l’empreinte carbone dans le cadre de son ambition à respecter l’environnement. Ces initiatives ont ainsi pour objectif de diminuer la libération de gaz carbonique liée aux activités de la société. L’année dernière par exemple, les employés ont procédé à la plantation de plusieurs milliers d’arbres dans le Centre-Val-de-Loire.

Une offre ultra-alléchante, souple et flexible

Ce nouveau forfait développé par Prixtel est à la fois simple et pratique à utiliser puisqu’il regroupe les besoins de base des utilisateurs. Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités supplémentaires, il suffit de se tourner vers le second forfait qui permet de profiter jusquà 40Go de connexion pour seulement 8,99 euros. Enfin, la dernière tranche donne accès à 40 jusqu’à 60G0 d’Internet utilisable chaque mois pour 2 euros de plus, soit 10,99 euros. A vous de choisir le forfait qui répond le mieux à vos attentes ! Une chose est sûre : l’arrivée de cette nouvelle offre exceptionnelle risque fortement de mettre de l’ombre aux opérateurs comme Bouygues et Orange.

