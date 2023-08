Bonus vélo de 500 euros, une aide, une ruse ou une tromperie ? Le gouvernement réagit face à la pollution

publicité

Afin de promouvoir la protection de l’environnement, le gouvernement propose le bonus vélo de 500 euros. Le vélo est le moyen de transport le moins agressif pour l’environnement actuellement. Un plus pour la santé et l’environnement, 500 euros semblent un véritable cadeau en ces temps d’inflation.

Bonus vélo de 500 euros

Etes-vous fan de vélo ? Cette aide est faite pour vous. Afin d’inciter la population à réduire les déplacements en voiture, le gouvernement met en place ce système. Une offre alléchante de 500 euros pour que plus de Français utilisent plus le vélo. Le vélo est un moyen de transport économique et écologique, bien plus accessible et abordable qu’une voiture. Il s’agit d’un dispositif que le gouvernement a envisagé depuis longtemps.

Faire d’une pierre, deux coups, voilà l’objectif du gouvernement. Faire du vélo constitue un exercice des plus bénéfiques pour le corps et pour l’esprit. Il faut savoir que la routine dans laquelle on s’enlise, a des répercussions sur notre santé. La fatigue et le stress liés au travail affectent directement notre corps. Pour évacuer le stress, il n’est pas rare que certains d’entre nous se jettent sur la nourriture. Une habitude malsaine qui n’apporte rien. Inciter les adultes à faire du sport n’est pas chose facile. En plus des divers problèmes financiers, il y a le quotidien et la routine habituelle. Voilà pourquoi le gouvernement a mis en place le bonus vélo de 500 euros.

Une aide du gouvernement

Faire du vélo apaise les troubles circulatoires et gardent les crises cardiaques éloignées. Le vélo est un parfait moyen de locomotion en ville. L’OMS le recommande d’ailleurs, car autre que ses bienfaits sur la santé, il contribue à améliorer l’environnement urbain.

Le bonus de 500 euros concerne chaque employé qui utilise son vélo pour faire son trajet quotidien pour aller travailler. De quoi décourager les automobilistes, qui souffrent de l’explosion de prix des hydrocarbures.

Les conditions d’éligibilité

Vous pouvez bénéficier d’une aide d’un achat d’un vélo à assistance électrique. Pour cela, vous devez avant tout être majeur. La résidence en permanence en France est aussi une des conditions d’éligibilité. Votre revenu fiscal ne doit pas dépasser 14 089 euros.

Vous devriez également avoir déjà bénéficié d’une aide qu’une collectivité territoriale pour le même vélo. Il est aussi possible que vous devriez à justifier les informations que vous fournirez.