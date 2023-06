Bonus de réparation, le montant de cette aide va doubler au mois de Juillet

publicité

Dès le prochain mois de juillet, les Français pourront jouir du double du bonus de réparation actuel. En effet, à travers cette perspective, le gouvernement tente d’attirer l’attention des citoyens sur le sujet et de minimiser la pollution électronique.

Bonus de réparation, une aide accessible à tous les Français qui en ont besoin

publicité

Par le biais du ministère de la Transition écologique, le gouvernement a décidé d’offrir une aide aux Français pour la réparation de leurs appareils électroniques et électriques en décembre dernier. Il s’agit du bonus de réparation qui est une subvention aux enjeux écologiques. Apparemment, il vise à prolonger la durée de vie des appareils afin de limiter l’augmentation des déchets électroniques.

Cette aide se présente sous forme d’une réduction appliquée au montant de la réparation d’un appareil qui n’est plus sous garantie. Afin d’en profiter, il suffit de se rendre chez un réparateur ou un point de vente agréé QualiRépar. Puis, au moment du règlement, le Bonus sera visible sur la facture du client. Par la suite, le professionnel se chargera de récupérer la somme du bonus auprès des éco-organismes. Ces derniers sont ceux qui s’occupent de la gestion des fonds de réparation. Ici, le gouvernement payera entre 10 et 45 euros du coût des réparations. Pour le ministère de la Transition écologique, il s’agit d’une manière de promouvoir la loi anti-gaspillage.

Appareils concernés par cette subvention

Parmi les appareils pouvant être réparés avec ce bonus de réparation, il y a l’aspirateur, la machine à café, la tondeuse et la perceuse. Cependant, pour ces derniers, la subvention est plafonnée à 15 euros. En outre, pour la centrale vapeur, la machine à café tout automatique, le congélateur, la cuisinière, le four encastrable et autre appareils de ce type, le bonus de réparation va de 20 à 45 euros. En ce qui concerne le fer à repasser, la bouilloire et le grille-pain, le bonus est fixé à 10 euros.

publicité

Cependant, à partir du 01er Juillet prochain, de nouveaux équipements électroniques et électroménagers vont s’ajouter à cette liste. C’est notamment le cas des Smartphones dont les éléments endommagés nécessitent un remplacement. Jusqu’ici, seulement 20 000 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif d’aide. Autrement dit, le gouvernement est encore loin d’atteindre son objectif. Ainsi, pour rendre cette aide plus attractif, il va décider de doubler le montant de l’aide prévu pour chaque appareil.