Bonnes affaires chez Leroy Merlin : jusqu’à -60 % sur les aménagements extérieurs

Bonnes affaires chez Leroy Merlin. L’enseigne brade les prix de ses aménagements extérieurs à la fin de l’été. Une réduction jusqu’à 60 % est disponible pour les clients.

Si vous souhaitez aménager votre extérieur, ne manquez pas les bonnes affaires chez Leroy Merlin. Après la fin de l’été, les mobiliers extérieurs sont à prix fous. Pour ce faire, il existe plusieurs matériels disponibles chez l’enseigne. C’est notamment le cas de ce coffre de 570 litres. Il coûte seulement 119 euros contre 169 euros auparavant. Par contre, il ne faut pas tarder puisque l’offre ne sera valable que du 3 au 10 octobre.

En bois naturel, il apportera une touche de modernité à votre jardin. On ne peut passer à côté des lignes épurées et le gris anthracite qui permet de s’adapter à toute sorte de décoration. Il permet également de ranger les coussins, les serviettes ou bien des jeux d’extérieur.

Un dévidoir mural pour un parfait aménagement extérieur

Les bonnes affaires chez Leroy Merlin continuent. Cette fois l’enseigne frappe fort avec ce dévidoir mural. Il est vendu au prix de 79 euros. Cependant, du 13 septembre au 10 octobre, il passera à 59 euros.

Comme caractéristique, il mesure 25 mètres de long pour permettre un arrosage facile et simple. Cet accessoire est disponible en magasin et peut être commandé en ligne sur le site Leroy Merlin. La livraison en point relais se fait au plus tard 3 jours après l’achat à partir de 2,90 euros d’achat. Par ailleurs, la livraison à domicile est disponible à partir d’un achat à 4,90 euros. Le colis arrivera chez vous en 3 jours.

Les produits Leroy Merlin pour décorer la terrasse

Parmi les bonnes affaires chez Leroy Merlin, on retrouve également de spa gonflable en PVC. Avec un prix bradé, les clients peuvent l’acquérir pour seulement 249 euros au lieu de 359 euros. Il dispose de quatre places, d’un système anti-gel, de désinfection UVC et d’une bâche isotherme de 180 cm. Son plus ? Il est muni d’un système de filtration, un chauffage, une soufflerie et un gonflage intégré à la paroi.

Enfin, le magasin propose également un mur végétal artificiel extérieur et intérieur. En cette période de promotion, il ne coûte que 55,93 euros au lieu de 79,90 euros. Il mesure 1 m x 1m et est le produit idéal pour décorer les murs et apporter une touche naturelle à votre façade.