Bonne nouvelle, une hausse de votre pension de retraite minimum attendue dès le 9 octobre !

Bonne nouvelle pour les quelque 1,8 million de retraités actuels, une hausse de votre pension de retraite minimum est attendue dès le 9 octobre !

Qui sera concerné par la pension minimale à 1200 euros ?

De quoi pouvoir soulager les retraités ayant de faibles pensions. C’est en effet l’une des conséquences de la pension minimale à 1200 euros.

Comme mentionné précédemment, cette revalorisation ne concernera qu’une poignée des retraités actuels, soit uniquement ceux qui sont éligibles au minimum contributif.

Ces derniers peuvent donc prétendre à une augmentation allant jusqu’à 100 euros brut mensuel maximum. Une aide qui est la bienvenue en ce temps d’inflation.

Avec la réforme des retraites qui entre en vigueur en septembre 2023, « le minimum contributif passe à 709€ et le minimum contributif majoré passe à 847 € », souligne le magazine Notre Temps.

Pour bénéficier de l’augmentation de 100 euros brut mensuels, certaines conditions doivent être remplies.

Il faut absolument que tous vos trimestres soient cotisés, indépendamment du montant de votre salaire pendant votre activité professionnelle.

Si vous avez accumulé au moins 120 trimestres cotisés ainsi que des trimestres assimilés (pour service militaire, maternité, etc.), vous recevrez une fraction de 100€, calculée en fonction du nombre précis de vos trimestres cotisés par rapport aux trimestres requis.

Bref, il faut avoir une carrière complète et cotisé réellement au moins 120 trimestres. Par ailleurs, il faut également avoir pris sa retraite à l’âge légal ou à l’âge du taux plein automatique, c’est-à-dire à 67 ans.

La hausse de la pension de retraite de base, prévue pour le mois de septembre, sera reflétée dans les paiements effectués le 9 octobre 2023, pour le régime général.

Pour les autres, il faudra patienter quelques mois, le temps que les services de retraite puissent réévaluer leur carrière.

Il est fort possible qu’ils aient déjà liquidé leurs droits avant la mise en place du minimum contributif et du minimum contributif majoré, et que leur dossier soit encore au format papier, ce qui entraîne des délais plus longs, explique le magazine.

Toutefois, Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion de France a d’ores et déjà annoncé que ces retraités recevront « ce montant dans les mois qui suivent, de façon rétroactive, sans perdre un euro ».