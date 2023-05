Bonne nouvelle pour la rentrée scolaire 2023 : une aide de 434 euros versée par la CAF, les Français concernés !

publicité

Bonne nouvelle pour la rentrée scolaire 2023 : une aide de 434 euros sera bientôt versée par la CAF, découvrez les Français concernés !

Comme chaque année, près de 3 millions de foyers bénéficient de cette aide qui vise à soutenir les familles éligibles face aux coûts de la rentrée scolaire (papeterie, fournitures, articles de sport).

A l’instar de nombreuses aides de la CAF, l‘allocation de rentrée scolaire a également fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril 2023. Elle voit ainsi son montant augmenter de 1,6% pour mi-août prochain.

« Tous les ans, rappelle l’organisme verseur, votre situation familiale est prise en compte pour savoir si vous pouvez bénéficier ou non de l’ARS ».

« L’ARS est versé sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans scolarisés, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d’accueil spécialisé.», Précise le site de la CAF.

Les ménages éligibles ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources. Ce plafond en question a été réévalué pour la rentrée 2023-2024.

Comment bénéficier de l’ARS Nombre d’enfants Plafond de ressources Un enfant 25 775 euros Deux enfants 31 723 euros Trois enfants 37 671 euros Quatre enfants 43 619 euros Par enfant supplémentaire + 5 948 euros Afficher moins Le revenu net du foyer ne devra pas excéder 25 775€ pour le premier enfant.

La Caisse d’allocations familiales versera ainsi une aide comprise entre 398 et 434 euros en fonction de l’âge de votre enfant.

Cette aide sociale s’élève à 398,09€ entre 6 et 10 ans ; 420,05€ pour un enfant entre 11 et 14 ans. Elle peut aller jusqu’à 434,61€ entre 15 et 18 ans.

N’oubliez pas ce petit détail…

Si le versement de l’allocation de rentrée scolaire se fait automatiquement, notez toutefois que si votre enfant a plus de 16 ans, vous êtes tenus de vous connecter à votre espace CAF en ligne pour confirmer que l’enfant est toujours inscrit à l’école, étudiant ou en apprentissage.