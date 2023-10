Bonne affaire chez Lidl : l’appareil à raclette est de retour pour moins de 30 euros seulement

Ne passez pas à côté de cette bonne affaire de Lidl. Le fameux appareil à raclette est de retour au plus grand bonheur de sa clientèle. Cette fois, l’enseigne allemande le propose à 29,99 euros seulement. N’oubliez pas, ce modèle Silvercrest sera disponible dès le 19 octobre.

Bonne affaire chez Lidl : l’appareil à raclette est de retour

Le temps actuel est propice pour préparer de la raclette. Pour réussir cette recette parfois pour les soirées d’hiver, il faudra avoir l’appareil idéal. Justement, Lidl n’oublie pas, comme toujours, de répondre aux besoins de ses clients. Ainsi, à partir du jeudi 19 octobre, ces derniers peuvent profiter de son fameux appareil à raclette de la marque Silvercrest.

D’ailleurs, cette enseigne allemande est réputée pour offrir des produits les plus abordables du marché. Cette fois encore, elle marque des points avec ce produit électroménager qui a conquis le cœur de sa clientèle depuis quelque temps. En effet, pour profiter de cet appareil, il suffit de débourser 29,99 euros.

Les caractéristiques de cet appareil

Durant l’automne-hiver, c’est la bonne affaire chez Lidl. Le magasin a remis en vente dans ses rayons l’appareil à raclette. Il permet de préparer un repas pour huit personnes. De surcroît, il possède une puissance de 1 400 watts.

Il dispose de deux niveaux. Le premier permet de faire fondre et gratiner le fromage à raclette. Puis, le second est doté d’une plaque en pierre naturelle et une plaque grille réversible en aluminium. Ce niveau est utilisé pour griller les légumes, les poissons et les viandes.

Ensuite, cet appareil à raclette de Lidl a un thermostat réglable. Le pack inclut également 8 poêles anti-adhérents et spatules en plastique qui peuvent être nettoyés dans la machine à laver. De plus, le discounter offre une garantie de 3 ans pour cet appareil.

Des produits électroménagers à petit prix

C’est la bonne affaire chez Lidl à partir du 19 octobre 2023. Outre son appareil à raclette, la clientèle peut également trouver de nombreux appareils électroménagers et ustensiles de cuisine en magasin.

Parmi ces offres, il y a un mini-four vendu à seulement 54,99 euros. Ou une machine à pain disponible à 59,99 euros. Ou encore un auto-cuiseur de 54,99 euros.