Boire et manger au volant : que dit le Code de la route ?

Aujourd’hui, nous allons faire un point sur le fait de boire et manger au volant. Concrètement, le Code de la route ne l’interdit pas explicitement. En revanche, ces gestes peuvent entraîner des accidents sur la route. Des sanctions peuvent être donc possibles.

Boire et manger au volant : ces gestes sont-ils interdits ?

Ce n’est plus à expliquer que boire et manger au volant peut entraîner des risques. En effet, les conducteurs pourraient être distraits par la nourriture. Donc, ce geste peut les déconcentrer sur la route.

Dans ce sens, pour votre sécurité, il est préférable de faire attention. D’ailleurs, vu que manger en conduisant peut engendrer des accidents, les forces de l’ordre peuvent sanctionner les conducteurs qui font preuve d’un comportement dangereux au volant. La loi sur le Code de la route le stipule dans l’article R.412-6.

Que risquent les conducteurs qui transgressent cette loi ?

Les agents verbalisateurs ont le droit de réprimander les conducteurs qui boivent ou mangent au volant de leur véhicule. En effet, boire ou manger au volant empêche parfois de conduire correctement.

Par conséquent, cette effraction peut coûter une amende forfaitaire de 35 euros. Cependant, elle peut atteindre les 150 euros en cas de récidive. Si l’amende est payée directement, elle sera réduite à 22 euros.

Des conseils bons à prendre

En somme, boire et manger au volant induit à un comportement dangereux. Donc, il est important de rester vigilant pour éviter des incidents.

Cependant, il existe quelques précautions à prendre. Le mieux est de ne pas manger des aliments qui ont besoin d’être coupés ou de manipulation importante.

Mais le plus judicieux est de s’arrêter pour manger. Avec ce geste, le conducteur pourra apprécier son repas et ne sera pas distrait sur la route. D’ailleurs, manger dans la voiture peut parfois salir l’intérieur du véhicule. Donc, après avoir fini le casse-croûte, vous pouvez vous nettoyer la main et le véhicule avant de reprendre la route.

En revanche, ce n’est pas la seule action qui peut être sanctionnée à bord d’une voiture. Il est également interdit d’utiliser un téléphone, fouiller dans la boîte à gants ou se maquiller. Ces lois sont imposées pour garantir la sécurité routière. Le mieux est de s’y conformer pour éviter les sanctions.