Boire de l’eau glacée quand il fait trop chaud, grave erreur, on vous explique pourquoi

Habituellement, quand il fait trop chaud, on a tendance à boire de l’eau glacée pour se désaltérer. Cependant, saviez-vous qu’il s’agit d’une très grave erreur ? Voici les raisons.

Évitez de boire de l’eau glacée quand il fait trop chaud

On se trouve actuellement en plein été. Tous les jours, la météo annonce de fortes hausses de températures dans toute la France. Dans ce contexte, pour préserver la santé, on recommande de boire beaucoup d’eau. Mais pas n’importe quelle eau. On a l’habitude de boire de l’eau glacée lorsqu’il fait trop chaud. En revanche, ce serait dangereux.

En effet, la consommation d’eau glacée perturbe le processus de sudation du corps. Il est responsable de la régulation de la température corporelle en cas de besoin. Donc, ce geste force l’organisme à dépenser plus d’énergie pour rétablir la température normale.

Ce n’est pas tout. Boire de l’eau glacée peut causer des maux de ventre. En effet, elle pourrait rétrécir les vaisseaux sanguins. Il faut éviter les boissons très froides pour préserver la régulation thermique et éviter les inconforts.

Bannir également les douches froides en été

Avec les fortes chaleurs, il est conseillé de privilégier de l’eau à température ambiante ou légèrement fraîche. Outre le fait de ne pas boire de l’eau glacée, les experts recommandent également d’éviter les douches froides. En période estivale, le corps s’efforce de maintenir sa température interne constante malgré la chaleur.

Le flux sanguin joue également un rôle crucial. Il distribue la chaleur dans l’organisme en fonction des priorités. Lorsque la température de l’air dépasse celle de la peau, la transpiration devient le principal moyen de réguler la chaleur. Dans ce sens, refroidir une partie du corps avec de l’eau froide réduit le flux sanguin cutané et peut faire baisser la température de la peau.

Les conseils des experts pour rester frais

La sensation de fraîcheur après avoir bu un verre d’eau ou pris une douche est de courte durée et n’a qu’un effet temporaire. Cependant, cette impression éphémère masque en réalité un phénomène complexe.

En effet, il y a moins de sang qui circule vers la peau. Donc, le corps retient davantage de chaleur à l’intérieur. Ce qui provoque involontairement une hausse globale de la température interne. C’est pourquoi les experts mettent en garde contre la prise de douches froides.

Ils recommandent plutôt de boire un verre d’eau à température ambiante. Puis de prendre une douche tiède à chaude soit environ 33 °C. Même si cela peut sembler chaud au début, cette température offre un meilleur confort à long terme que les douches froides avec la température de l’eau à 20-25 °C.

