Bitcoin et la cryptomonnaie contre l’argent liquide, bientôt la monnaie numérique prendra le monopole du paiement

Ces dernières années, le Bitcoin et la cryptomonnaie ont attiré de plus en plus de personnes. C’est un peu comme si l’argent liquide allait bientôt disparaître définitivement. De plus, la BCE a déjà émis l’euro numérique, qui pourrait réellement remplacer l’euro actuel.

La monnaie numérique

Ces dernières années, surtout avec l’arrivée du COVID-19, la monnaie numérique a gagné en popularité. Le Bitcoin et la cryptomonnaie sont devenus les nouvelles stars de la finance virtuelle. Le système est simple, il s’agit d’une monnaie que l’on ne peut toucher mais qui a tout de même une valeur monétaire. Cette fois, la Banque Centrale Européenne a mis en place un euro numérique.

La BCE prévoit de la mettre en place afin qu’elle permette le paiement à l’échelle européenne. Comme il s’agit d’une alternative gratuite à travers toute la zone euro, on pourrait prévoir une disparition de l’argent liquide. Tout comme ce fut le cas des pièces de monnaies et du paiement en chèque. Vu que tout est digitalisé, on pourrait envisager cette possibilité.

Bitcoin et la cryptomonnaie contre l’argent liquide

Il faut savoir vivre avec la digitalisation en ces temps où elle est totalement indissociable de la vie quotidienne. En moins de dix ans, avec toutes les transactions en ligne réalisées, on a pu remarquer qu’il y avait beaucoup moins d’utilisation de l’argent liquide. L’argent liquide ne présente plus que 50% des transactions actuelles. Cela justifie que le grand public se rue de plus en plus à cette alternative.

Il est fort possible que la monnaie numérique soit plus sécurisée et devienne de plus en plus accessible. La technologie blockchain assure la traçabilité des opérations. De plus, elle offre une garantie sur l’authenticité de chaque opération, ce qui renforce la sécurité. Les fraudes sont réduites, ce qui devrait encourager de plus en plus de personne à l’utiliser.

Avantages de la monnaie digitale

Vous pourriez effectuer des transactions dans toute la zone euro. Le commerce en ligne peut prendre une plus grande envergure, ce qui pourrait être un bénéfice considérable. Avec les arnaques qui affectent même les distributeurs, notre compte bancaire est presqu’à nu.

Le transport et la manipulation de l’argent s’exposent à des problèmes de sécurité. En tout cas, la monnaie digitale pourrait amoindrir les fraudes fiscales et le blanchiment d’argent.