Billet de train : une taxe sur le droit de péage ferroviaire entraîne une hausse des prix

publicité

Les Français devront s’attendre à une hausse du billet de train dans les jours à venir. Cette augmentation s’explique par cette taxe sur le droit de péage ferroviaire. Voici les détails.

Billet de train : mauvaise nouvelle pour les Français, les prix vont encore augmenter

publicité

Le quotidien devient difficile pour les Français. À cause de l’inflation, beaucoup de foyers peinent à joindre les deux bouts. Depuis quelques années, la hausse de prix met à mal le pouvoir d’achat des Français. En effet, les factures de gaz, l’électricité, le carburant, l’immobilier, l’alimentation sont à la hausse.

Mais il faut encore et toujours s’accrocher parce qu’une autre mauvaise nouvelle s’ajoute à leur tourment. Annoncé récemment, le tarif des billets de train va subir une hausse. Cette décision vient à la suite de la mise en place d’une nouvelle taxe. En effet, l’État a installé un autre droit de péage.

La part des frais de péage dans le coût total d’un billet de train s’élève à 40 % pour les TGV et à 15 % pour les TER.

À noter que le calcul des droits de péage tient compte de divers facteurs. À savoir la rentabilité de la ligne et l’état des infrastructures. Cette taxe a un impact notable sur le tarif du billet de train. Donc, il atteint en moyenne 9 euros pour les TGV et plus de 8 euros pour les lignes régulières.

publicité

Les Français devront payer plus cher en matière de transport

Les voyageurs français seront confrontés à des augmentations de prix significatives pour les billets de train. D’ailleurs, c’est confirmé. Cette hausse du billet de train a été approuvée par l’Agence de régulation des transports. Les tarifs des TER augmenteront de 8 %. Par contre, ceux des TGV et Intercités augmenteront de 7,6 %.

De plus, des augmentations supplémentaires de 4 % sont prévues en 2025 et 2026. Selon la révélation, cette initiative a pour objectif de répondre à l’inflation et améliorer la couverture des coûts d’infrastructures ferroviaires. Ces augmentations tarifaires prennent en compte les frais d’entretien en France. Par exemple, le coût de 17 000 euros nécessaire pour un trajet entre Paris et Marseille en 2023.

publicité

Les hausses touchent également d’autres modes de transport. Valérie Pécresse a fait des propositions d’augmentation pour le Pass Navigo, les billets de train et de métro. Le ministre Clément Beaune annonce des marges de manœuvre fiscales à partir de 2024 pour apaiser la situation.