Billet d’avion : à quel moment réserver pour bénéficier d’un meilleur prix ?

Aujourd’hui, nous vous proposons une astuce pour avoir un billet d’avion au meilleur prix avec des astuces simples. Sachons que le prix peut varier en fonction de différents facteurs, il existe des moyens pour obtenir des tarifs avantageux. On fait le point dans cet article.

Astuce pour avoir un billet d’avion à un meilleur prix

Un projet voyage ? Sachez qu’il est possible de bénéficier d’un billet d’avion à tarif avantageux. Parfois, un achat à l’avance serait judicieux, mais ce n’est pas toujours le cas. Ce qui est certain, si vous prévoyez des voyages à l’intérieur du pays, le mieux est de réserver 6 à 8 semaines avant la date de départ.

En revanche, en ce qui concerne les vols internationaux, il est conseillé de passer la réservation entre 2 à 4 mois à l’avance. Cependant, le tarif des billets d’avion peut jouer en votre faveur ou pas en fonction de la date de réservation. Dans ce sens, il ne faut pas réserver trop tôt ou trop tard.

En outre, pour un billet d’avion avantageux, il faut également surveiller les offres des agences de voyages en ligne. En effet, ils proposent parfois des offres spéciales ou des ventes flash. Ainsi, pour suivre leur nouveauté, il suffit de s’abonner à leurs réseaux sociaux ou à leur newsletter.

Quelques astuces bonnes à saisir

Avant de voyager, soyez prêt à changer les dates de votre voyage. Les prix des billets d’avion peuvent beaucoup changer d’un jour à l’autre. La flexibilité avec les dates, pourrait vous rapporter un billet d’avion moins cher. Pour vous aider, n’oubliez pas d’utiliser des outils qui proposent des prix sur un calendrier sur les jours les moins chers.

Puis, il est recommandé d’éviter les moments où tout le monde voyage. Pendant les vacances scolaires et les fêtes, beaucoup de gens voyagent et les billets deviennent plus chers.

Ensuite, les comparateurs de prix en ligne peuvent également vous faire gagner des billets d’avion à meilleur prix. En effet, ils permettent de trouver les prix des billets de différentes compagnies aériennes et agences de voyages.

Enfin, choisissez vos jours de voyage pour les jours de la semaine. Les vols du mardi et du mercredi sont souvent moins chers que ceux du week-end.