Bientôt la fin de la limitation de vitesse à 130 km/h, cette nouveauté sera prévue sur les autoroutes en France très prochainement

publicité

La fin de la limitation de vitesse à 130 km/h fait débat. Sera-t-elle vraiment suspendue pour très bientôt ? L’avenir nous le dira. Par contre, de nombreuses discussions tournent autour de ce sujet. Les avis se divergent.

Bientôt la fin de la limitation de vitesse à 130 km/h

publicité

Vu le nombre d’accidents de voiture sur les autoroutes françaises, le gouvernement a décidé d’agir. Ainsi, de nouvelles mesures rationnelles seront installées. D’ailleurs, il est temps de trouver des moyens de réduire les accidents de la route. Le nombre de personnes décédées, 354 personnes, de juillet 2022 a été alarmante. Certes, ce chiffre est à la baisse dernièrement, mais le gouvernement ne compte pas relâcher l’effort.

Dans ce sens, l’État a prévu d’annoncer la fin de la limitation de vitesse à 130 km/h. D’ailleurs, il a été instauré depuis 50 ans. Pour mémoire, l’excès de vitesse peut entraîner une amende de 375 euros. Ainsi, la suppression de cette limite créée beaucoup de débat. Par ailleurs, comme explication, les autorités prévoient d’offrir plus de liberté aux automobilistes sur les autoroutes.

De surcroît, il semble que cette décision a pour but de responsabiliser les conducteurs.

publicité

Qu’en est-il des autres pays ?

La limitation de vitesse a vu le jour en 1974. Depuis, elle tourne souvent autour de 100, 110, 120 et 140. Actuellement, il est de 130 km/h. Cependant, il n’y a pas que la France qui a décidé de réduire cette limite. Prénoms par exemple le cas de la République tchèque, il a révélé que les automobilistes pourront rouler à 150 km/h le 1ᵉʳ janvier 2024. En Italie, une discussion est sur la table. Par ailleurs, au Royaume-Uni, la limitation serait de 110 km/h et 120 km/h en Espagne et en Belgique.

D’ailleurs, un gros projet sur la réglementation sur les autoroutes dans les pays européens serait en discussion. Ce qui permet de conclure qu’il y aura des règles communes en ce qui concerne les codes de la route.

Dans ce sens, la fin de la limitation de vitesse à 130 km/h se reposera sur tout le monde. Mais tous les conducteurs arriveront-ils à être raisonnables sur la route ? Rien n’est sûr, en tout cas, c’est ce que nous révèlent les nombres d’accidents sur la route. Ainsi, il s’agit encore d’un sujet sensible en France. Les avis se divergent à ce sujet. Certaines personnes voteront par contre pour un abaissement plutôt qu’à une augmentation de la vitesse.

publicité