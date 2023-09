Benjamin Castaldi de retour dans TPMP, la confirmation de Cyril Hanouna

Benjamin Castaldi serait de retour de TPMP. Lors de l’émission à la date du jeudi 14 septembre, Cyril Hanouna a confirmé le retour du chroniqueur.

La rentrée de Touche pas à mon poste

Le 4 septembre dernier, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont regagné le chemin du plateau de C8. Après des vacances d’été bien remplies, le trublion est prêt à reprendre la nouvelle rentrée. Cependant, pour la nouvelle saison, les téléspectateurs ont observé de nombreuses modifications. Notamment dans les membres du talk-show. En effet, de nouvelles têtes ont rejoint Baba après le départ de certains chroniqueurs comme Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi.

Ainsi, cette année, les téléspectateurs peuvent compter sur l’intervention d’Alex Goude, Moundir ou encore Pascale de la Tour du Pin. En ce qui concerne le père de Simon Castaldi, il a confirmé son départ il y a quelque temps. Après six ans en tant que chroniqueur dans TPMP, il s’en va pour suivre de nouvelles aventures. Il a souligné par ailleurs qu’il n’y a aucune brouille entre lui et son ancien patron Cyril Hanouna. « On est toujours très amis avec Cyril. Mais, d’un commun accord, on s’est dit que ce serait pas mal de faire une pause », a-t-il confié.

Benjamin Castaldi de retour dans TPMP ?

Le 12 septembre dernier, Benjamin Castaldi était à l’antenne de Sud Radio. Lors de son passage, il était venu pour promouvoir sa nouvelle pièce de théâtre, Bungalow 21. Cependant, il n’échappe pas à une question sur son ancien poste dans TPMP. Ainsi, l’ancien animateur de Secret Story a parlé de son temps en tant que chroniqueur. Il a déclaré que l’émission avait déjà discuté de ses ex-femmes, de ses problèmes financiers et de ses escapades. D’ailleurs, cela ne le dérangeait pas, car pour lui, l’émission est avant tout pour s’amuser.

Cependant, il a mentionné qu’il était moins présent dans l’émission ces derniers temps. Malgré son départ de TPMP, sa relation avec Cyril Hanouna reste amicale. Les deux animateurs aiment se taquiner par médias interposés de temps en temps. Cyril Hanouna a même annoncé que Benjamin Castaldi serait un invité exceptionnel dans l’émission du lundi 18 septembre pour promouvoir son nouveau projet.