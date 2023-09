Avis aux fumeurs : le prix du paquet de cigarettes à la hausse

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Le prix du parquet de cigarettes va encore connaitre une augmentation. C’est loin d’être gagné pour les fumeurs qui espéraient que ce coût va se stabiliser.

L’annonce d’Elisabeth Borne

Souvenez-vous, le dimanche 3 septembre dernier, la première ministre a apporté des informations concernant le prix des paquets de cigarettes. En effet, Elisabeth Borne a confié la décision du gouvernement à augmenter la fiscalité sur le tabac qu’il a prévu cette année. Toutefois, elle a insisté qu’il n’y aura pas de hausse prévue pour l’année prochaine.

De surcroit, Matignon a confirmé que cette mesure ne serait pas annulée. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’augmentation supplémentaire de la fiscalité du tabac en plus de celle déjà prévue. Cela représente une mauvaise nouvelle pour les fumeurs.

Une publication qui contredit l’annonce la première ministre

Par ailleurs, le média Challenges a fait une publication contradictoire. Il a divulgué que le prix du paquet de cigarettes va subir une hausse dès le 1er janvier 2024. Dans ce sens, les fumeurs devront débourser quarante centimes de plus en moyenne pour un paquet de 11 euros.

La loi de finance de la Sécurité sociale (LFSS) 2023 a introduit une indexation de la fiscalité du tabac sur l’inflation pour la première fois. Donc, il y aura une augmentation des taux d’imposition du tabac en fonction de la hausse des prix, similaire à une hausse de la TVA.

Le prix du paquet de cigarettes à la hausse

Le ministère de l’Économie et des Finances a clarifié que la fiscalité du tabac ne connaîtrait pas d’augmentation en 2024. Par contre, les prix des paquets de cigarettes augmenteraient en raison de la fiscalité actuelle. Le journal Challenges a précisé que le taux d’accises augmenterait de 5,2% au 1ᵉʳ janvier de l’année prochaine. Dans ce sens, le prix du paquet de cigarettes va connaitre une hausse de trente à quarante centimes sur le prix.

De plus, les fabricants de cigarettes envisagent également d’augmenter leurs prix. Apparemment, les marges ont été considérablement réduites ces dernières années en raison de diverses augmentations fiscales. En conséquence, les fumeurs pourraient devoir payer entre 40 et 50 centimes de plus pour leur paquet de cigarettes l’année prochaine.