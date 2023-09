Avez-vous droit à ce chèque alimentaire de 50 euros par mois ? voici comment en bénéficier

Actuellement, le gouvernement a lancé une expérimentation d’un chèque alimentaire de 50 euros par mois. Dans les prochains paragraphes toutes les informations à connaître pour en bénéficier.

Une bonne initiative du gouvernement

Face à la crise actuelle, le gouvernement prévoit d’introduire un chèque alimentaire. L’objectif principal est d’aider les foyers à faible revenu à faire face à la hausse des prix, en réponse à la forte inflation. D’ailleurs, les partis écologistes félicitent cette initiative qui vise à encourager une alimentation de meilleure qualité.

En effet, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 15 % en un an. L’information de la Banque de France ne fait qu’accroître l’inquiétude des Français. Elle avait déjà prévu une hausse continue des prix alimentaires jusqu’en 2024.

Cette situation a donc conduit le gouvernement à agir. D’où la création du chèque alimentaire. En mars 2023, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a annoncé la mise en place de ce coup de pouce.

Chèque alimentaire de 50 euros : qui sont les bénéficiaires ?

À la suite de la promesse d’Emmanuel Macron, le chèque alimentaire est destiné aux familles modestes. Il servira à couvrir leurs dépenses alimentaires. Cette aide sera distribuée au niveau départemental, plus proche des consommateurs et des producteurs agricoles.

Ce coup de pouce est initialement prévu pour une mise en place nationale à destination de 11 millions de Français. Cependant, le gouvernement a repoussé cette idée en attendant un décret ultérieur.

Finalement, Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a pris l’initiative de mettre en place le chèque alimentaire de 50 euros par personne par mois. À titre informatif, la pauvreté est élevée dans ce département. Ensuite, cette initiative entre dans un Plan d’alimentation territorial (PAT) concret.

Les conditions pour prétendre à cette prime alimentaire

Le chèque alimentaire ne sera pas disponible pour tout le monde en 2023. En revanche, il concerne les familles les plus modestes. L’expérimentation du chèque alimentaire de 50 euros se déroulera uniquement en Seine-Saint-Denis. Les bénéficiaires comptent dans les 1 000 personnes environ. Les services du département et des associations auront pour tâche d’identifier les personnes concernées.

Pour être éligible à chèque alimentaire il faut être un résident de Seine-Saint-Denis et vivre dans une situation de grande précarité. D’autres critères sont également à respecter comme être un étudiant, une femme enceinte, ou avoir des enfants en bas âge à charge.

Les personnes recevant des prestations comme le RSA, l’AAH, la prime d’activité, l’aide sociale au logement, l’ASI, l’ASS, ou les retraités bénéficiant de l’ASPA pourraient également être éligibles.

L’expérimentation du chèque alimentaire commencera en 2024 et durera six mois. Elle concernera différentes personnes dans quatre régions de la Seine-Saint-Denis. Le chèque alimentaire sera sous forme de bons d’achat d’une valeur de 50 euros par mois et par personne. Les services du département prendront en charge leur distribution et il est valable chez les commerçants partenaires.