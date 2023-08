Avantages assurance vie, versements après 70 ans beaucoup bénéfiques

publicité

Découvrez les avantages assurance vie que vous ne soupçonnez pas. Si vous êtes régulier sur le versement et la cotisation de votre assurance vie, vous serez étonné par cette approche. Dans cet article, vous allez voir pourquoi le versement après un certain âge est beaucoup plus rentable.

Avantages assurance vie

Verser une part de ses gains pour l’assurance vie est devenue monnaie courante pour bon nombre de salariés. Par sécurité ou par nécessité, contracter une assurance vie devient nécessaire, surtout quand vous commencez à enfanter. L’âge de départ à la retraite est désormais fixé à 64 ans, mais pourtant, il est encore possible de faire des versements pour l’assurance vie après cet âge.

Des conseillers ou des proches vous ont peut-être déjà dit qu’il n’était pas nécessaire de faire des versements à partir de 70 ans. Mais il est important d’être informé sur les changements que cet âge apporte, que ce soit sur l’assurance vie en question ou encore concernant la fiscalité. Bien sûr, à cet âge, la question de la succession est également une priorité.

Quelques points importants à souligner

Il faut savoir que dans le versement de l’assurance vie, le montant du contrat n’intervient en aucun cas dans la succession de la personne assurée. Les primes versées avant 70 ans sont les seules concernées par le montant du contrat. Comme Gilles Belloir l’a d’ailleurs affirmé, lors d’une explication sur l’assurance vie et la transmission.

Le directeur de Placement avait expliqué que deux univers différents entrent en collision dans l’assurance vie pour la transmission. Ce, avant 70 ans et après. Il est important d’aborder le sujet des 70 ans au moment de l’ouverture du contrat. Mais c’est un point que l’on oublie assez souvent, malheureusement.

La fiscalité sur les versements après 70 ans

Quand le souscripteur décède, tous les bénéficiaires pourront profiter d’une exonération sur les versements de ce dernier avant 70 ans. Cette exonération peut atteindre 152 500 euros, puis se verra affublé d’un taux d’imposition de 20% sur les 700 000 euros prochains.

Le taux d’imposition passera ensuite de 31,25% après. On peut voir la différence flagrante sur le taux d’imposition concernant les versements de l’assurance vie du défunt. De quoi profiter aux successeurs.