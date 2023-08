Augmentation du plafond du Livret d’épargne populaire de 2 300 euros, techniques pour toucher 100 euros d’intérêts mensuellement

publicité

Vous serez étonné de savoir que le plafond du Livret d’épargne populaire est monté jusqu’à 2300 euros. Cette solution d’épargne a gagné en popularité depuis qu’elle a connu une revalorisation conséquente. Vous pouvez même en tirer jusqu’à 100 euros d’intérêts tous les mois.

Augmentation du plafond du Livret d’épargne populaire

Il fait partie des placements intelligents à réaliser en ces temps de crise. L’Etat garantit lui-même de la limitation des conditions d’ouverture de compte ainsi que de taux de rémunération et des plafonds. Le taux de dépôt et de retrait sont également limités. Le Livret A, le LEP, le LDDS et le livret jeune sont tous réglementés par l’Etat. Ces types de placements vous permettent de faire une souscription rapide dans tous les établissements bancaires.

Il est possible d’avoir plusieurs livrets par foyer mais un seul livret par personne. Ces livrets sont fonctionnels sans frais et sont accessibles avec un petit dépôt. Votre épargne est nette d’impôts, et elle est disponible en tout temps. Tous les mouvements de compte sont libres, dont les retraits et dépôts. Finalement, vous pouvez résilier votre compte à tout moment, même à distance et avec une unique demande.

Les bonnes nouvelles du LEP

Le LEP propose des conditions incroyables, qui le différencie des autres. Ce livret est le seul qui a un taux de rémunération de 6% qui fait qu’il est supérieur à celui de l’inflation. L’inflation pose ses conditions et limites, ce qui réglemente le LEP. Récemment, il avait annoncé que le plafond maximal de dépôt est de 2 300 euros.

Cette nouvelle condition va entrer en vigueur en octobre. Le Ministre de l’Economie avait déclaré que tout était mis en place afin que le LEP devienne le placement de protection des Français. Comme les foyers les plus modestes sont les plus avantagés, ces conditions devraient encourager les Français à l’utiliser.

Conditions pour obtenir 100 euros d’intérêts

Afin de bénéficier de tous les avantages du LEP, il est nécessaire de répondre à des conditions restrictives et un peu plus sévères. Les conditions d’accessibilité du LEP s’adaptent aux personnes aux revenus modestes.

Pour pouvoir ouvrir un LEP, il faut être un particulier de plus de 18 ans. Le LEP n’est accessible qu’à partir d’un versement de 30 euros. Il n’est aussi accessible qu’aux résidents fiscaux français.