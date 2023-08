Augmentation des pensions de retraite, à qui cette hausse s’adresse-t-elle ?

Une augmentation des pensions de retraite est prévue prochainement surtout à cause de l’inflation qui s’abat sur la France en ce moment. Heureusement, les indicateurs économiques de la France s’améliorent progressivement. Cependant, les plus faibles démunis ont toujours autant de mal à joindre les deux bouts, en particulier les retraités ayant des basses pensions.

Augmentation des pensions de retraite dans quelques mois

La prochaine revalorisation des pensions de retraite a eu lieu en janvier 2023, augmentant les retraites de base de 0,8 %. Or, le gouvernement ne prévoit pas actuellement de nouvelle hausse au cours de cet été. Toutefois, les pensions de base devraient évoluer à nouveau avant janvier 2024, en fonction de la progression de l’indice des prix à la consommation.

Cependant, 14 millions de retraités pourraient bénéficier d’une augmentation similaire à celle de janvier dernier en octobre 2023. Toutefois, ils doivent être affiliés à différentes caisses de retraite, comme la Cnav, le SRE, la CNRACL et la CNAVPL pour en bénéficier. Ainsi, les personnes ayant eu une carrière complète et percevant le minimum contributif devraient obtenir un complément de revenu. Outre la pension de retraite, les pensions complémentaires seront également revalorisées en novembre prochain. Cependant, le montant exact de cette hausse n’est pas encore connu pour le moment.

Perspectives pour les retraités aux pensions modestes

Les prix élevés continuent d’affecter le pouvoir d’achat des Français. Cependant, les plus concernées sont ceux qui touchent des pensions de retraite modestes. En effet, ils se retrouvent davantage en difficulté face à l’envolée des prix, notamment de l’énergie. D’ailleurs, les retraités aux pensions modestes devront attendre janvier 2024 pour bénéficier de nouvelles évolutions de leurs pensions de base. Comme mentionné plus tôt, ces augmentations seront basées sur l’indice des prix à la consommation. En attendant, ils devront faire face aux hausses de prix et aux difficultés économiques.

Pour aider les seniors, la réforme des retraites prévoit d’octroyer un complément de revenu moyen de 600 € par an. Cette dispositive est destinée aux personnes ayant eu une carrière complète. Il en est de même pour ceux qui perçoivent le minimum contributif. Cette mesure entrera en vigueur en octobre 2023, offrant un certain soulagement financier à ces retraités.