Augmentation de taxe foncière 2023, des prix inégaux dans chaque commune en France

Pour cette année, la France connait une augmentation de taxe foncière 2023. Cette hausse est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier, à laquelle s’ajoute la contribution des collectivités locales. Par conséquent, le montant total de cette taxe varie d’une commune à l’autre.

Augmentation de taxe foncière 2023, la région parisienne est la plus touchée

Actuellement, l’État applique un taux de taxe foncière qui atteint 7,1 %. Cette élévation est en partie due à la base de calcul, les valeurs locatives cadastrales, qui subissent une majoration annuelle. Elle est effectuée au moyen d’un coefficient forfaitaire qui prend en compte l’indice des prix à la consommation harmonisée (IPCH). L’IPCH, publié par l’INSEE en novembre qui précède l’imposition, a dès lors entraîné une augmentation tout incluse de 7,1 % pour l’année 2023.

Ainsi, la région parisienne enregistre la plus forte hausse de la taxe foncière en France, avec un taux de 52 %. C’est une progression notable. En effet, l’année dernière, la capitale affichait le pourcentage le plus bas, à 13,5 %. Ensuite, il est passé à 20,5 % en 2023. En deuxième lieu se trouve Miribel avec une augmentation de 38 %. D’ailleurs, parmi les autres communes, on retrouve Meudon, Challans, Vaux-le-Pénil, Faches-Thumesnil, Thiers, Grenoble, Rambouillet, Voisins-le-Bretonneux, Fontenay-aux-Roses, Fleury-Mérogis, Sèvres, Franconville, Blain, Châteauneuf-les-Martigues, Bobigny, Soisy-sous-Montmorency, Annemasse, Plaisir.

Cependant, la taxe foncière ne dépasse pas les 20,5 % même si elle touche des sommets à Paris. Ce taux reste relativement bas par rapport à diverses villes. En ce sens, cet impôt a atteint 67,1 % à Grenoble par exemple. Cette disparité s’explique par les différences dans les valeurs locatives cadastrales, qui varient d’une commune à l’autre. Comme à Paris, le montant de vente au mètre carré est plus élevé. Dans ce cas, les recettes fiscales de la municipalité sont plus importantes que celles de Grenoble. Dans ce commune se trouve les prix sont plus faibles.

En ce qui concerne les avis de taxe foncière, ils ont commencé à être envoyés aux contribuables dès le 30 août. Les autres seront transmis à partir du 22 septembre 2023. La date limite de paiement est fixée au 21 octobre 2023, conformément aux informations disponibles sur le site Service-Public.fr.