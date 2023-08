Augmentation de la taxe foncière en septembre, nouvelle salée pour les propriétaires

publicité

A la prochaine rentrée, l’augmentation de la taxe foncière peut atteindre 7,1%. L’inflation a fait exploser la base d’imposition, alors que cette dernière était de 3,4% en 2022. C’est un coup dur pour les propriétaires qui se retrouvent victimes de l’inflation.

Augmentation de la taxe foncière en septembre

L’inflation affecte beaucoup de domaines. Depuis des mois maintenant, des millions de foyers ont du mal à joindre les deux bouts. L’alimentation saine est négligée, et les aides gouvernementales se multiplient. Sans beaucoup de résultats cependant, vu la montée exponentielle de l’inflation. La différence du taux d’inflation entre l’année 2022 et 2023 avoisine les 10%.

Tous les secteurs d’activité en sont affectés dont le monde de l’immobilier. Avis aux propriétaires, le taux de la taxe foncière est de 7,1%. L’Etat a pris cette décision à cause de l’inflation qu’il n’arrive pas à contenir. Ensuite, les revalorisations déjà inscrites dans les budgets municipaux se sont ajoutées à la revalorisation annuelle de l’Etat.

Les propriétaires devront bien se préparer car l’inflation ne se stabilise toujours pas. Le début de l’année 2024 peut s’avérer encore plus salé et plus difficile que cette année.

Une hausse de la taxe foncière différente en fonction des villes

La localisation a son importance dans le taux de la taxe foncière. Comme le loyer varie en fonction de la localisation, de l’entourage et des périphéries, certaines taxes foncières sont plus chères que d’autres. La taxe foncière à Marseille l’année dernière était montée à 17,4%. A Poissy, elle était de 23,9%. C’est à Paris que les autorités ont prévu une énorme flambée de 52% cette année. Cependant, la taxe parisienne reste encore en-dessous de la moyenne nationale.

Une commune sur 5 prévoit de faire monter le taux de sa taxe foncière en 2023. Surtout si elle est habitée par plus de 40 000 habitants. En plus de la revalorisation de 7,1%, à Grenoble, il y a le nouveau taux de plus de 25%. Quant à Metz, son taux de la taxe foncière est de 14,3%. Finalement, il y a Lyon avec 9% de plus de son taux sur la taxe foncière. Par contre Toulouse et Lille ne modifieront pas leur taux.

