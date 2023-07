Attention, cette erreur courante peut vous faire perdre de l’argent à la pompe à essence

Une mauvaise habitude à la pompe à essence peut vous faire perdre de l’argent. Lors de votre prochain passage, il serait mieux de le bannir.

La hausse du prix du carburant fait grincer les dents

Le prix du carburant est instable depuis quelques années. Pour mémoire, il a connu une baisse durant la crise sanitaire. Cependant, il a fallu que très peu de temps que la situation se soit inversée. En effet, la population a observé que le prix a flambé pour cette année 2023. Et pas qu’un peu.

Ainsi, le carburant n’est plus à la portée de tout le monde, surtout pour les foyers les plus précaires. Surtout qu’il n’est pas le seul secteur à connaître une hausse considérable durant ces dernières années. L’inflation a également frappé dans le secteur de l’alimentation, le gaz et l’immobilier. Les chiffres ont montré que le prix moyen HT à la pompe du SP95 en France a fait l’objet d’une augmentation de 12,5 %. Cela s’est observé entre le 21 février 2022 et le 1ᵉʳ mai 2023.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie en est pour quelque chose pour la hausse du prix du carburant. Donc, en raison de l’augmentation des marchés des matières premières agricoles, la hausse du surcoût des biocarburants est inévitable. Ce qui explique cette hausse de prix à la pompe à essence.

Attention, cette erreur à la pompe à essence peut vous coûter très cher

Il est important de faire attention lorsqu’on remplit son réservoir à la pompe à essence. Un petit geste peut pour éviter de perdre de l’argent. Lorsque vous entendez le premier « clic », cela signifie que vous êtes sur le point d’atteindre le niveau de carburant optimal. Vous pouvez dépasser légèrement ce premier clic. Toutefois, le mieux serait de ne pas dépasser le deuxième clic. Après ce petit son d’alerte, il est fort probable que vous perdiez de l’argent. Cela peut encore coûter beaucoup plus cher si vous dépassez le troisième clic.

De surcroît, vous risquez de faire déborder le réservoir et de gaspiller du carburant. En effet, le surplus de carburant n’est pas utilisé par votre véhicule et se perd simplement.

À noter que remplir complètement le réservoir n’est pas toujours nécessaire. Le premier clic est souvent suffisant pour parcourir de nombreux kilomètres sans risquer de tomber en panne d’essence.

En suivant ces conseils simples, vous pouvez économiser de l’argent à la pompe à essence et éviter le gaspillage inutile de carburant. Soyez donc attentif au moment de remplir votre réservoir et ne dépassez pas le deuxième clic pour éviter de perdre de l’argent.