Attention, ce lait infantile ciblé par un rappel produit, protégez à tout prix vos enfants contre cette menace

Vigilance est de mise concernant ce lait infantile qui est ciblé par un rappel produit. Les parents doivent éviter de le donner à leur bébé. Plusieurs lots en vente dans toute la France font l’objet d’un rappel.

Rappel conso lance l’alerte : ce lait infantile ciblé

Le lait est l’une des boissons les plus consommées dans le monde. On le reconnait surtout pour ses bienfaits pour l’organisme. En effet, cet aliment est riche en principes nutritionnels pour bien grandir et rester en bonne santé. Les bébés l’apprécient également. Il est d’ailleurs leur premier aliment. Cependant, tous ces points forts sont entachés par une récente mauvaise nouvelle.

Un lait infantile en vente dans ce supermarché est ciblé par un rappel produit. Les autorités sanitaires ont d’ailleurs demandé leur retrait immédiat des rayons. Le site gouvernemental Rappel Conso a lancé une campagne de rappel concernant plusieurs lots de lait.

Les lots concernés

Depuis sa création en avril 2021, le site Rappel Conso n’est plus à présenter. Le gouvernement a instauré cette plateforme pour centraliser toutes les informations pour les produits dangereux. Elle regroupe l’intégralité des produits alimentaires ou non considérés comme impropre à la consommation.

Au sujet de ce rappel de lait ciblé par un rappel produit, il s’agit des bouteilles de lait Croissance liquide dès 12 mois. Avant l’alerte de Rappel conso, elles étaient en vente chez l’enseigne Auchan sous forme de bouteilles de 25 cl ou en pack de 12 bouteilles.

En effet, ils portent le numéro de lot 23142F avec les codes GTIN 3596710481637 et 3596710481620. Leur date de durabilité minimale est au 18/11/2023.

Du lait caillé dangereux

Ces laits dangereux pour la santé des enfants sont en vente entre le 06/06/2023 et le 29/07/2023. Selon la révélation de l’Auchan, le motif du rappel vient en raison de précaution. En effet, ce produit serait déjà caillé en raison de problèmes de stabilité. Ce qui peut entraîner de la fièvre, maux de tête ou diarrhée après sa consommation.

Par conséquent, il est préférable de ne pas les consommer. L’enseigne procède à un remboursement pour ceux qui rapportent le lait ciblé par un rappel produit avant le lundi 28 août.

De surcroît, leur service consommateur est également joignable au 03 59 30 59 30 pour toute demande d’assistance.