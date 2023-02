Découvrez tous les pouvoirs magiques du miel brut sur la santé !

Le miel a toujours été apprécié pour ses nombreuses vertus thérapeutiques. Le miel brut se distingue entre autres par ses pouvoirs antioxydantes et antiinflammatoires. Plus de détails dans les prochaines lignes !

Le miel brut a été longtemps utilisé pour le traitement de diverses blessures. En raison de sa richesse en fructose et autres nutriments essentiels, il est également considéré comme l’un des produits naturels les plus bénéfiques sur la santé. Contrairement au miel transformé, le miel, dans son état brut présente plusieurs avantages. Voici les explications d’une diététicienne sur le sujet.

Les avantages du miel cru

Selon Amy Shapiro, créatrice de Real Nutrition, le miel brut n’est autre que le miel que l’on recueille directement depuis la ruche. Il est par la suite filtré en vue de se débarrasser des impuretés et des autres détritus. Une fois ce procédé terminé, le miel est mis en bouteille. Contrairement au miel proposé sur le commerce, le miel brut n’est soumis à aucun traitement de pasteurisation. D’où sa texture caractéristique.

En ce qui concerne le miel ordinaire, il présente plutôt une consistance claire et une saveur agréable. De plus, le produit a été traité de manière à couler plus facilement. Malheureusement, le miel ordinaire ne contient plus les nutriments et antioxydants qui sont présents dans sa version brute. A ce propos, notre experte explique : « La plupart des bienfaits sur la santé est rencontrée dans le miel brut. Une fois transformé, le miel n’est qu’une simple source de sucre ».

Si vous êtes en possession de miel cru posé durant un certain temps, vous allez constater qu’il ne tarde pas à se solidifier et à présenter un aspect cristallisé. Pas de panique ! Contrairement aux autres produits alimentaires, le miel ne présente pas de date limite de consommation et la cristallisation est un phénomène naturel qui ne le rend pas pour autant impropre à la consommation. D’où l’intérêt de ne pas jeter le produit !

Même si les produits bios sont vivement recommandés de nos jours, cela veut dire que les abeilles sont biologiques. De plus, le miel brut procure de nombreux avantages autres que de représenter un filet sucré pour les flocons d’avoine que vous prenez pour le petit déjeuner.

Les vertus thérapeutiques du miel brut

De redoutables pouvoirs antibactériens

De nombreuses études scientifiques révèlent l’efficacité du miel brut dans le traitement de diverses infections microbiennes. C’est d’ailleurs pour cette raison que nos ancêtres s’étaient servies du miel pour traiter les plaies d’antan. De nos jours, on utilise plutôt du peroxyde d’hydrogène mais les résultats sont similaires. En effet, le miel cru renferme une enzyme qui secrète naturellement du peroxyde d’hydrogène grâce à la décomposition du sucre.

Il convient toutefois de consulter l’avis d’un professionnel de santé avant de se servir du miel comme traitement médicinal. Il peut servir de complément naturel dans le traitement de différentes maladies. Dans l’univers du bien-être, une autre variété de miel est extrêmement prisée, il s’agit du manuka qui est connu pour ses pouvoirs antibactériens redoutables.

Le miel de manuka est notamment utilisé pour le traitement des plaies en améliorant la lutte contre les infections. De plus, ce produit 100% naturel contribue à booster le processus de cicatrisation. Shapiro conseille d’ailleurs à ses clients d’opter pour ce type de miel, à la texture épaisse, afin de garantir l’efficacité des traitements et alléger les maux de gorge ou les problèmes digestifs.

Une source infinie en antioxydants

« Le miel brut renferme une trentaine de polyphénols de tout genre, une vingtaine d’acides aminés et plusieurs vitamines et minéraux », rapporte l’experte. Selon les résultats de nombreuses études, les polyphénols sont de redoutables agents antioxydants, parfaits pour lutter contre les radicaux libres. Par ailleurs, la pasteurisation du miel visant à le transformer a tendance à éliminer ces nutriments vitaux. D’où l’importance d’opter pour du miel brut à la place du miel transformé.

Du miel pour combattre les inflammations

En raison de la présence du pollen dans le miel brut, ce-dernier procure un maximum de nutriments essentiels incluant des acides aminés, des acides gras et diverses vitamines. Davantage d’éléments vitaux qui vont contribuer à améliorer la santé hépatique tout en limitant les risques de contracter des AVC ou des maladies cardiaques.

Comment profiter de toutes ces vertus du miel cru ?

Il convient de ne pas abuser du miel cru pour autant, si vous aspirez à l’ajouter dans votre régime alimentaire. A ce propos, Shapiro préconise de ne pas dépasser la dose d’une à deux cuillères à café par jour. « Il ne faut pas oublier que le miel apporte également du sucre (fructose) qui se retrouve directement dans le foie, une fois au contact de l’organisme. En cas de consommation excessive, vous risquez de développer des maladies du foie gras », précise-t-elle.

Autrement dit, il est tout à fait possible d’utiliser du miel brut à la place du miel ordinaire et autres sources de sucres ajoutés mais il est important de faire preuve de modération ! De plus, le miel cru peut renfermer un microbe baptisé « clostridium botulinum » réputé pour être dangereux pour la santé des enfants de bas-âge.

Des recettes originales avec du miel

Du reste, sachez que vous pouvez utiliser du miel pour apporter de la saveur originale à vos plats préférés, qu’ils soient salés ou sucrés. Vous pouvez par exemple boire du thé avec du miel à la place du sucre pour renforcer votre système immunitaire et prévenir les maladies liées aux coups de froid en hiver. Vous pouvez également ajouter du miel à vos toasts grillés avec un peu de piment rouge dans le cadre du petit-déjeuner.

De délicieuses boissons chaudes

Si vous êtes un fan du toddy chaud épicé, sachez que vous pouvez désormais siroter cette boisson chaude à base de whisky avec du miel brut pour une recette saine et nutritive. A titre de rappel, ce breuvage renferme divers parfums suivant les épices qui le composent (anis, cardamome…). Le miel brut va apporter une douceur et un goût original à l’infusion.

De même, vous pouvez arroser un peu de miel sur vos smoothies à la mangue pour apporter davantage de saveur à cette gourmandise sucrée. Notre experte recommande de prendre cette boisson le matin ou durant le déjeuner pour accompagner les menus épicés. Vous pouvez également vous régaler avec des smoothies au miel comme dessert après le dîner.