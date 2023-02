Besoin de booster les apports en protéines ? Découvrez nos meilleures recettes de fromage ultra-protéinées !

Les fromages sont connus pour apporter un maximum de protéines à l’organisme. Pour vous aider à combler ce besoin nutritionnel, nous vous proposons ci-après quelques recettes de fromage ultra-protéinées !

Les protéines figurent parmi les nutriments essentiels à l’organisme pour assurer son métabolisme au quotidien. A ce propos, plusieurs variétés de fromage permettent de booster l’apport en protéines. Le point à travers cet article !

8 aliments riches en protéines pour rééquilibrer les apports nutritionnels du quotidien !

Le romano

Les fromages protéinés à l’instar du romano se distinguent par leur richesse en protéines et leur saveur délicieuse. « Le fromage Romano procure aux consommateurs un minimum de 9 g de protéines. Une dose qui est conséquente pour l’adulte moyen. Cette variété de fromage qui nous vient tout droit d’Italie renferme de l’acide gras appelé acide linoléique conjugué (ALC). De récentes études scientifiques indiquent qu’il contribuait à prévenir le cancer, le diabète ou encore l’inflammation chronique », explique un expert.

La mozzarella

Si vous aspirez à renforcer vos apports en protéines, nous vous invitons également à opter pour le mozzarella sans matière grasse. Suivant de nombreuses études scientifiques, ce fromage comporte environ 9g de protéines contre 1g de glucides. La mozzarella présente également l’avantage d’être polyvalente puisqu’elle s’ajoute à divers types de régimes en vue d’accroitre l’apport en calcium (21% des besoins quotidiens requis par le corps humain).

Pour profiter des bienfaits de la mozzarella, vous pouvez concocter une bonne salade fait maison à base de mozzarella, de tranches de salami et d’olives vertes. Il ne reste plus qu’à verser de la sauce vinaigrette contenant du citron et du miel pour rehausser la saveur du plat. Un pure délice !

Le fromage de chèvre à pâte dure

Cette variété de fromage procure 8g de protéines et moins de 1g de glucides. De plus, les études scientifiques révèlent que le fromage de chèvre procure des probiotiques qui sont indispensables à l’organisme pour son bon fonctionnement. A ce propos, Best souligne : « Il s’agit de microbes naturels qui améliorent la santé intestinale tout en favorisant le processus de digestion ». N’hésitez pas à faire appel à votre créativité pour concocter des plats à base de fromage de chèvre (gratins, pizzas, lasagnes, fondues, poêlées, quiches…).

Le gruyère

« Ce fromage qui est couramment utilisé dans les recettes à base de fondues et les plats cuisinés apportent 8g de protéines pour une portion de 100g », rapporte Best. Outre le fait de booster l’apport en protéines, le gruyère est connu pour être riche en vitamine B12. Ce qui équivaut à 19% des besoins nutritionnels requis par le corps humain. De plus, la protéine contribue à renforcer l’énergie et ralentit le processus de vieillissement cellulaire en favorisant l’humeur. Ce fromage suisse peut être utilisé dans les menus à base de pommes de terre sautées auxquelles on peut ajouter du lait et de la crème épaisse pour renforcer l’apport en calcium.

Le parmesan râpé

Le parmesan est un produit passe-partout puisqu’il peut être utilisé pour plusieurs recettes. Vous pouvez par exemple ajouter du parmesan râpé à vos œufs brouillés lors du petit-déjeuner pour attaquer la journée avec une quantité considérable de protéines. « Une portion de 100g de ce fromage apporte une dose conséquente de protéines à 8g. Le parmesan s’utilise dans divers menus. De plus, il ne contient pas de lactose », explique un spécialiste.

Le suisse allégé

Ce produit est un must-have pour tous les adeptes de sandwichs et wraps en tout genre ! Vous pouvez également utiliser le suisse allégé pour garnir des plats plus consistants à base de poulet par exemple. « Le fromage suisse se démarque par sa texture et ses nombreux trous incrustés. Il procure 8g de protéines pour une dose de 100g et moins de 2g de matières grasses ». Si vous n’appréciez pas le fromage allégé, vous pouvez utiliser du fromage suisse entier.

Le provolone

« Ce fromage à pâte semi-ferme nous vient tout droit de l’Italie. Il renferme 7g de protéines pour une dose de 100g. Mise à part l’apport conséquent en calcium, le provolone est connu pour être riche en vitamine 4, un nutriment essentiel pour la santé oculaire ». Si vous souhaitez profiter de ces avantages, vous pouvez ajouter du provolone à vos recettes de sandwich préférées avec du poulet ou des charcuteries. Une alternative rapide et efficace pour le déjeuner en vue d’accroitre le taux de protéines

Le halloumi

Si vous appréciez la gastronomie grecque, le halloumi ne devrait pas vous être étranger. Cette variété de fromage connue pour son goût piquant accompagne savoureusement les grillades et autres aliments traditionnels grecs à l’instar des concombres, des oignons, des olives ou des pois chiches.

« Ce fromage à pâte mi-dure est légèrement pimenté et se distingue par son consistance moelleuse. Il renferme 7g de protéines par portion de 100g. De nombreuses études scientifiques démontrent qu’il est parfait pour renforcer les os grâce à l’apport en calcium à hauteur de 25% des besoins nutritionnels recommandés ».

L’edam

« Il s’agit d’un fromage au goût tendre renfermant 7g de protéines par dose de 100g. Outre l’apport en protéines, de nombreuses études révèlent que cet aliment est très riche en potassium. A titre de rappel, ce nutriment est vital à l’organisme pour renforcer les activités cérébrales et assurer l’équilibre des fluides ».

A défaut d’edam, vous pouvez utiliser du fromage fontina dont les particularités sont similaires à ceux de l’edam. Vous pouvez le superposer avec des légumes verts et du prosciutto sur du toast grillé pour le déjeuner. Vous pouvez surmonter le tout avec un œuf sur le plat pour un repas sain et nutritif.

Le gouda

Nous terminons notre sélection des fromages les plus protéinés avec le gouda. « Ce fromage à pâte semi-ferme comporte 7g de protéines par portion de 100g. A cela s’ajoutent des microbes probiotiques qui sont essentielles pour la santé en général. D’autre part, les vitamines K2 présentent en grande quantité dans le gouda sont excellentes pour avoir une belle peau, une circulation sanguine et des os renforcés ».

Pour ce faire, il est conseillé d’opter pour des feuilletés au fromage à base de gouda à l’occasion des sorties du weekend ou des vacances en famille par exemple. N’oubliez pas d’assaisonner les tranches de gouda fumé avec du sel et un peu de poivre. Miam !