5 excellentes raisons de manger des poivrons afin de rester en bonne santé !

Bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui adorent les poivrons ! De récentes études scientifiques ont permis de connaître tous les bienfaits nutritifs de cet aliment. On vous dit tout !

Qu’il s’agisse de le grignoter en cas de petit creux ou de le cuire avec nos ingrédients préférés pour le dîner, les poivrons procurent un maximum de bienfaits pour la santé. La rédaction de Mediapresse vous en dit plus dans les prochaines lignes !

Les poivrons : des légumes aux multiples avantages !

Les poivrons figurent parmi les légumes les plus appréciées pour la préparation de divers plats culinaires dans toutes les 4 coins du globe. Qu’il s’agisse de la salade grecque bien croquante ou du fameux poivron farci pour le plat de résistance, il existe des milliers de manières de cuisiner cet ingrédient savoureux. De plus, ses nombreuses déclinaisons de couleurs contribuent à rayonner nos plats préférés ! Mais ce n’est pas tout !

Des scientifiques se sont récemment penchés sur les avantages des poivrons sur la santé et les résultats sont très encourageants. Ci-après, nous vous dévoilons les résultats de ces observations réalisées par 3 diététiciennes. Vous ne culpabiliserez plus à force d’inclure ce délicieux légume dans vos recettes quotidiennes !

Les apports nutritifs du poivron

Une meilleure santé cardiaque et digestive

Selon les résultats de nombreuses études scientifiques, les poivrons contribuent à améliorer le fonctionnement du cœur et du système digestif. Il faut dire que ces légumes sont extrêmement sains quelles que soient leurs couleurs (jaunes, vertes, rouges, oranges…). En effet, ils renferment plusieurs vitamines et minéraux essentiels au corps humain. A cela s’ajoute son abondance en fibres, en fer et en folates qui sont parfaits pour maintenir un système digestif en bonne santé. Lauren Minchen, diététicienne au sein de Freshbit, une application de journal alimentaire visuel pilotée par l’IA souligne l’importance des poivrons dans le processus de désintoxication naturelle du corps humain.

Une source infinie en potassium

Brigitte Zeitlin, spécialiste en nutrition diplômée de New York et créatrice de BZ Nutrition a également dévoilé les fruits de ses observations. L’experte souligne : « Les poivrons, quelle que soit leur couleur, sont des aliments extrêmement riches en vitamine A et en potassium. Ce-dernier en particulier contribue à conserver un cœur en bonne santé en réduisant la pression artérielle tout en prévenant les ballonnements du ventre grâce à une meilleure rétention d’eau ».

Du poivron pour des yeux en parfaite santé !

Le poivron est un légume croquant qui est extrêmement riche en vitamine A. Il contribue ainsi à améliorer la santé des yeux. Comme le rapporte Zeitlin : « La vitamine A est vitale pour disposer d’une meilleure vision ». Mais ce n’est pas tout ! Les poivrons sont également connus pour leur abondance en antioxydants. A ce propos, l’experte explique : « La présence de divers caroténoïdes améliorent la fonction oculaire et cardiovasculaire ». D’autre part, les poivrons de couleur jaune et orange sont des sources infinies en potassium, en bêta-carotène et en vitamine C.

Des effets positifs sur la peau

Une alimentation riche en poivrons contribue également à améliorer la santé de la peau. A ce propos, Amy Gorin, une diététicienne spécialisée dans l’alimentation à base de plantes explique : « La consommation de légumes verts et jaunes à l’instar des poivrons de la même couleur aide à combattre l’apparition des signes de vieillesse à l’instar des rides et des pattes d’oie ». Des propos qui se basent sur les résultats d’une étude récemment menée par des scientifiques asiatiques sur le sujet.

Consommation de poivrons : quelle est la quantité recommandée ?

Interrogée sur la quantité de poivrons idéale à consommer, Mme Minchen confie : « Abuser du poivron est synonyme d’un apport moindre des autres nutriments vitaux. Ce qui peut conduire à d’importantes carences nutritionnelles sur le long-terme. Par ailleurs, certaines personnes sont allergiques aux poivrons. Il faut donc minimiser la consommation dans ce cas pour éviter des problèmes digestifs et autres symptômes inflammatoires ».

La spécialiste suggère donc de manger un poivron par jour. Quoi qu’il en soit, elle préconise de consulter l’avis d’un médecin ou d’une nutritionniste dans la mesure où vous présentez l’un de ces symptômes liés à une intolérance aux poivrons. Du reste, nous vous dévoilons ci-après les meilleures manières de profiter de tous les bienfaits du poivron.

Quelques recettes savoureuses à base de poivrons…

En raison de leur polyvalence, les poivrons peuvent être utilisées pour cuisiner divers plats : salade, sandwich, omelette, pizzas, potages…Mme Zeitlin associe d’ailleurs ce légume croquant à un ajout naturel.

De son côté, Minchen propose des recettes plus gourmandes : poivrons farcis au bœuf ou au poulet avec du fromage, légumes sautées avec du poivron, poivrons crus tranchés au yaourt pour le goûter. Quant à Gorin, elle propose d’ajouter des tranches de poivrons aux salades de saison et plats de lentilles pour une recette à la fois saine et exquise !

Trempette de poivrons rouges rôtis

Si vous voulez exploiter davantage les bienfaits nutritionnels du poivron derrière les fourneaux, vous pouvez opter pour de la trempette de poivrons rouges rôtis. Il suffit de mélanger les poivrons avec d’autres ingrédients à l’instar du vinaigre du cidre, du paprika ou des noix de cajou. Dégustez le tout avec du toast grillé ou des légumes à volonté ! ll s’agit d’une recette toute simple et rapide à réaliser qui ravira à coup sûr vos papilles !

Poivrons farcis à la mode du Sud-Ouest

Pour ceux qui sont plutôt fan des poivrons farcis, cette recette très originale devrait vous plaire ! Après avoir fait revenir du bœuf haché, mélangez les poivrons avec du riz cuit. Ajoutez-y un peu de piments verts pour apporter un peu de piquant au plat et du maïs pour la douceur. En parallèle, évidez vos poivrons avant de les garnir de fromage. Il ne reste plus qu’à enfourner le tout. A la sortie du four, ajoutez les garnitures de votre choix (oignons vert, salsa) et les sauces qui vous conviennent. Un pur délice !

Garniture de poivrons aigre-douce

Si vous êtes un fan de la sauce aigre-douce, vous apprécierez sans doute cette dernière recette. Il suffit de garnir vos plats de résistance habituels avec cette sauce. Vous pouvez également accompagner les poivrons avec des toasts de ricotta ou du salade de jardin pour vous régaler au quotidien ! Du reste, n’hésitez pas à faire appel à votre créativité pour créer davantage de menus savoureux à base de poivrons. Les possibilités sont infinies !