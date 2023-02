3 bonnes raisons de consommer de la courge spaghetti ! (Recettes à l’appui)

Saviez-vous que la courge spaghetti est bourrée de nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme ? Pour vous aider à profiter de ses vertus sur la santé, voici quelques recettes à base de cet ingrédient magique !

Les courges figurent parmi les légumes les plus vieux que notre planète n’ait jamais connue car son existence remonte à 10 000 ans en arrière. A la fois nutritive et délicieuse, la courge procure de nombreux bienfaits pour la santé. Raison pour laquelle, il convient de les intégrer dans notre alimentation quotidienne. Découvrez ci-après tous les bienfaits nutritifs de la courge spaghetti !

Les origines de la courge spaghetti

Historiquement, les courges étaient d’antan utilisées en guise de récipients ou d’accessoires de cuisine grâce à leur coquille résistante. « Plus tard, les Américains, notamment les précolombiens se sont nourris de la chair et des graines dans le cadre de leur alimentation quotidienne ». En ce qui concerne son appellation, elle provient du terme amérindien « Narragansett askutasquash » qui veut dire « Mangé cru ».

Même si la recette du courge spaghetti nous provient du Mexique et de l’Amérique centrale, la plante est désormais produite à l’échelle internationale. Les scientifiques placent cet aliment dans la catégorie des courges d’hiver à l’instar de la butternut, le gland, la citrouille ou encore la delicata. Pour savourer ce légume aux milles vertus, nous vous dévoilons ci-après 3 recettes à base de citrouille en conserve simples et faciles à réaliser.

Quelles sont les vertus nutritives de la courge spaghetti ?

Un tremplin de vitamines

La courge spaghetti est une recette à la fois saine et nutritive en raison de sa faible teneur en calories et sa richesse en fibres. Après avoir lu cet article, vous ne pourrez plus vous passer de ce plat ! Selon la nutritionniste, Kimberly Asman (de Weis Markets), la courge spaghetti devrait faire partie du régime alimentaire de base car elle contient beaucoup de vitamines C et K.

Selon de nombreuses études scientifiques, la vitamine C est un puissant antioxydant qui est indispensable pour renforcer le système de défense naturelle. Mais ce n’est pas tout ! Ce nutriment est également vital pour protéger la mémoire chez les personnes âgées. De son côté, la vitamine K contribue à favoriser la coagulation sanguine tout en favorisant le traitement des blessures.

Un aliment qui améliore le système digestif

La courge spaghetti est également recommandée pour sa richesse en fibres. Selon les chercheurs scientifiques, une tasse renferme 2g de fibres. Ce qui équivaut à 9% des besoins élémentaires du corps humain. Les fibres favorisent la digestion au quotidien. A ce propos, Josh Schlottman, coach personnalisé et nutritionniste recommande de s’alimenter chaque jour en courges : « Il est possible de le manger quotidiennement en les accompagnant avec des soupes, des rôtis, des salades ou d’autres légumes ».

Prévention contre les maladies artérielles

Les recherchent prouvent que la courge d’hiver est une source de potassium pour contrecarrer les impacts du sodium sur la santé artérielle. Suivant une étude publiée dans Plant foods for human nutrition, la courge spaghetti est parfaite pour réduire le cholestérol grâce à l’action des polysaccharides.

Nos meilleures astuces pour la conservation des courges d’hiver

Il faut savoir que la courge spaghetti est disponible durant toute l’année. Toutefois, son goût est meilleur en hiver. Une fois coupée, il faudra stocker le tout dans le frigo et ne pas attendre trop longtemps avant la prochaine utilisation. En ce qui concerne la congélation du légume cuit, il convient de le laisser refroidir avant de les conserver dans des sacs de congélation. Notons que le délai de conservation au congélateur peut durer jusqu’à sept mois.

Mode de cuisson de la courge spaghetti

Pour la préparation de la recette, il faudra commencer par trancher la courge en deux en allant dans le sens de la longueur. Il convient ensuite d’enlever les graines avant d’ajouter de l’huile d’olive à l’intérieur. Veillez à découper le légume sur une plaque et servez-vous d’une fourchette pour réaliser des trous sur la partie supérieure. Il ne reste plus qu’à rôtir le tout à 400°F pendant une demi-heure.

Une fois que la courge spaghetti est suffisamment dorée, retirez-la du four et laissez refroidir. Servez-vous d’une fourchette pour gratter les filaments contenus à l’intérieur. Il est également possible de cuire le plat au micro-ondes. Dans ce cas, coupez le légume dans le sens de la longueur et débarrassez-vous des graines avant de trouez la peau. Ajoutez un peu d’eau dans le récipient de cuisson à mi-chemin pour une cuisson à vapeur réussie.

Il ne reste plus qu’à enlever les ficelles et de passer le tout au micro-ondes pour une durée de 15 minutes. Equipez-vous d’un gant en sortant le plat du micro-onde au risque de vous brûler des mains sous l’effet de la chaleur !

A la clé, un plat qui ressemble à des « spaghettis ». D’où le nom « courge spaghetti ». Vous pouvez déguster le plat seul ou avec divers assaisonnements et de l’huile d’olive. Il est également possible de rajouter une couche de sauce pour pâtes au-dessus pour raviver les papilles de vos invités ! Bon appétit !

Quelques idées de recettes savoureuses

Le ragout de courge spaghetti est une recette à la fois simple et délicieuse. Elle requiert divers ingrédients courants comme les tomates, l’origan ou encore le bœuf haché. A la place du nappage des nouilles, le mijoté va rehausser la saveur de la courge spaghetti. Pour gagner du temps, n’hésitez pas à cuire simultanément la courge et le ragout dans votre mijoteuse. Non seulement, vous aurez moins d’efforts à fournir, le nettoyage sera également plus rapide !

La prochaine recette que nous vous proposons est celle de la courge spaghetti au parmesan. Il s’agit d’un men végétarien à base de nouilles garnies de sauce marinara en pot. Pour apporter de la saveur et de la gourmandise, vous pouvez ajouter du fromage mozzarella, du ricotta, un peu de parmesan râpé et de la chapelure afin d’apporter du croustillant au plat. Si vous n’avez pas envie de laver la vaisselle, sachez que la courge évidée peut servir de bol de service à la fois esthétique et pratique !

D’autre part, la courge spaghetti en pot instantané se distingue par sa facilité de préparation. Il suffit de mijoter le tout dans une marmite instantanée. Au bout de 20 minutes, vous pouvez servir la courge spaghetti prête à être dégustée ! Suivant vos préférence, vous pouvez garnir le plat de vos sauces préférées. A vous de jouer !