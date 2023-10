Astuces WhatsApp : comment savoir avec qui vos contacts parlent au quotidien ?

Dans cet article, on va liste les astuces WhatsApp pour savoir avec qui vos contacts parlent au quotidien. Notons d’ailleurs qu’elles sont méconnues du tous alors que ces fonctionnalités sont très utiles.

À la découverte de WhatsApp

WhatsApp est l’une des messageries les plus populaires actuellement. Méta ne cesse d’ailleurs d’apporter des améliorations afin de profiter pleinement de cette application. Depuis sa création, elle dispose de nombreuses fonctionnalités. Mais jour après jour, elle ne cesse de s’améliorer.

Récemment, WhatsApp a lancé des améliorations pour les particuliers et les professionnels. Pour le cas de ces derniers, l’application a mis à leur disposition un outil marketing. Il permet de mettre en place une stratégie marketing plus ciblée et plus sécurisée.

En revanche, Méta ne s’arrête pas là. Elle vient de lancer WhatsApp Channels, des chaînes WhatsApp pour les créateurs et les marques. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur l’onglet Actus de l’application. Concrètement, cette nouveauté est un service de diffusion privé à l’intention des marques et créateurs.

Avec les chaînes WhatsApp, les utilisateurs peuvent envoyer des textes, photos ou de stickers au public.

Les nouveautés absolument à tester

Les utilisateurs de WhatsApp ont également droit de modifier les messages envoyés. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer longuement sur le message en question. Puis, un onglet « Modifier » va s’afficher. Par ailleurs, il existe une petite précision à connaître. Cette action ne peut se faire que 15 minutes après l’envoi du message. De plus, cette option sera ensuite déployée au niveau mondial si actuellement, seuls les Français peuvent y accéder.

Parmi les nouveautés de l’application, on peut également utiliser la fonction partage d’écran. Elle est disponible lors d’un appel vidéo. L’option de partage est visible en bas de l’écran. Les utilisateurs peuvent partager tout leur écran ou une fenêtre avec leur interlocuteur.

La messagerie WhatsApp est cryptée de bout en bout. Donc, seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire la conversation. Ce qui signifie qu’il est impossible de lire les conversations d’une autre personne. À moins que cette dernière le permette.

Par ailleurs, vous pouvez connaître avec qui vos proches ont parlé. Cela en observant leurs habitudes d’utilisation de l’application. Par exemple, si la personne est en ligne à des heures fixes, cela veut dire qu’elle a des conversations régulières avec un autre contact. Depuis votre téléphone, vous pouvez vérifier l’heure de la dernière connexion de votre proche.

Le changement de photo de profil ou de statut peut également vous mettre la puce à l’oreille. Ensuite, la fréquence dont elle lit les messages dans un groupe permet également qu’elle soit en discussion avec une autre personne sur WhatsApp. Surtout lorsqu’elle lit le message juste après leur envoi.

Toutefois, pour avoir le cœur net, il existe des applications tierces. En revanche, elles ne sont pas sécurisées.