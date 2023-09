Astuces pour réduire votre facture d’électricité, les appareils à surveiller de près

A travers cet article, nous allons vous partager des astuces capables de réduire efficacement votre facture d’électricité. Pour cela, nous allons nous concentrer sur certains appareils considérés come très énergivores même lorsqu’ils sont en veille. Ainsi, il faudra les surveiller de près pour éviter les catastrophes à la fin du mois.

Astuces pour réduire efficacement votre facture d’électricité

Certains appareils sont de véritables gloutons énergétiques. Ainsi, avec les tarifs actuels du courant, il est impératif de ne pas les laisser connectés en vain. D’ailleurs, même débranchés, certains peuvent continuer à puiser de l’électricité, ce qui peut impacter sur la facture. Parmi eux, on peut compter les chargeurs de téléphones et de tablettes. En effet, ils consomment en permanence lorsqu’ils restent reliés aux prises. Il en est de même pour la télé et l’électroménager dans la cuisine. Ainsi, il est primordial de toujours débrancher les fils du secteur et de ne pas se contenter d’éteindre les appareils. Bien que cela puisse prendre plus de temps de l’allumer, cela en vaut largement la peine.

D’ailleurs, il serait judicieux d’installer des multiprises dotées d’interrupteurs pour éviter l’usure prématurée des prises. Ces dispositifs pratiques permettent de couper l’alimentation de plusieurs matériels en un seul geste, sans endommager les prises. Vous pourrez ainsi économiser de l’électricité tout en prolongeant la durée de vie de vos équipements électriques.

Autres conseils pour économiser sur la facture

Pour faire face aux hausses de prix actuel, il est temps d’adopter des habitudes économes en énergie. Ainsi, en hiver, il est conseillé de réduire le chauffage, et en été, il faudrait limiter l’utilisation de la climatisation. En outre, il faut éviter de faire fonctionner les gros appareils pendant la journée. En effet, les tarifs sont généralement plus élevés à ce moment-là. L’idéal serait de les utiliser après 22 heures pour maximiser les épargnes. Pour la lessive, il est préférable de l’effectuer entre 7 heures et 8 heures lorsque les tarifs sont plus bas.

D’un autre côté, il est très essentiel de comprendre l’impact de la « conso’ fantôme » sur les factures d’électricité. Ce terme désigne l’alimentation électrique des appareils en veille, tels que les chargeurs laissés branchés ou la télévision laissée allumée la nuit. Si vous souhaitez mesurer précisément leur usage lorsqu’ils sont éteints, il faut envisager d’acheter un consomètre ou un wattmètre. Il vous permettra de suivre de près leur utilisation en veille.