Avec cette crise, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Nous allons vous dévoiler les astuces pour obtenir des codes promo et des réductions chez Lidl dans cet article. Plus de détails dans les lignes qui suivent.

Les codes promo de Lidl

Lidl s’efforce de satisfaire ses clients en proposant régulièrement des offres spéciales disponibles dans un catalogue hebdomadaire sur une application. De plus, l’enseigne allemande offre des codes promo exclusifs pour des réductions ou des produits gratuits. Par ailleurs, leur validité est limitée.

Pour les trouver, il suffit de télécharger l’application Lidl Plus, disponible sur Android et iOS. Cette application offre divers avantages. En effet, elle permet d’avoir des informations sur les produits, des coupons de réduction personnalisés et la possibilité de découvrir les codes promo actuels. Ainsi, Lidl cherche à rendre l’expérience de shopping de ses clients encore plus avantageuse et pratique surtout en cette période de crise.

Les promos de Lidl en vigueur

Depuis le 1ᵉʳ septembre 2023, Lidl propose trois codes promo dont Lidl1, Lidl2 et Lidl3 à ses clients. Ces derniers peuvent obtenir gratuitement une boisson ou un jus Solevita parmi une sélection de produits.

Pour bénéficier de ces offres, il suffit de scanner le code-barres du produit à la caisse et d’entrer le code promo correspondant dans l’application Lidl Plus. De plus, un bon d’achat d’un euro est offert avec le code promo SPÉCIAL pour tout achat d’au moins 15 euros dans les magasins Lidl en France. Ainsi, l’application Lidl Plus devient essentielle pour profiter de ces réductions et des offres intéressantes de l’enseigne.

Les démarches à suivre pour profiter de ces offres promotionnelles

L’application Lidl Plus représente une innovation importante pour Lidl. Elle permet aux habitués de l’enseigne de réaliser des économies tout en bénéficiant d’un service de qualité.

Pour profiter de ces avantages, la première chose à faire est de télécharger l’application. Puis, s’inscrire en utilisant une adresse e-mail. Une fois cette étape validée, il suffit de consulter les codes promo disponibles dans le prospectus numérique.

Après ces démarches, les clients peuvent choisir des produits éligibles. Puis, scanner leurs codes-barres à la caisse. Enfin, saisir les codes promo dans l’application. Les réductions seront alors affichées sur le ticket de caisse virtuel.